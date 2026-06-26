„Nu poate gestiona un volum atât de mare de informații”

Specialistul în comunicare politică a oferit o perspectivă critică asupra acestei mișcări, subliniind că din punct de vedere strategic, șeful statului trădează o lipsă de control în raport cu jocurile de putere actuale.

„Cred că este exasperat, își dă seama că nu are autoritate asupra partidelor pro-occidentale, asupra liderilor, în contextul în care lucrurile se schimbă, nu de la o zi la alta, ci de la o oră la alta. Prin natura formației sale de matematician nu poate gestiona un volum atât de mare de informații. Este depășit de situație, de aici supărarea și nervozitatea”, a explicat prof. Fârte.

Totodată, specialistul arată că este „aproape o certitudine” ca Ilie Bolojan să rămână premier interimar până la toamnă, deoarece este greu de crezut că se poate ajunge la un acord până marți.

„Toate emoțiile sunt învolburate, e o situație extrem de confuză, este imposibil să se ajungă la un acord în această stare de surescitare”, a adăugat prof. Gheorghe-Ilie Fârte.

Nicușor Dan dă vina pe PNL pentru blocajul politic

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri seara că scena politică din România a revenit la un blocaj, după ce discuţiile cu liderii fostei coaliţii de guvernare nu au avut rezultatele aşteptate. „Marţi, PNL s-a angajat să sprijine un guvern minoritar PSD, dar până astăzi şi-a schimbat poziţia”, a explicat şeful statului.

Acesta a făcut apel la partide să reia dialogul şi să negocieze formarea unei majorităţi pentru un nou guvern, indiferent de formula aleasă.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD”, arată preşedintele într-un mesaj pe Facebook.

Nicușor Dan i-a chemat vineri, la ora 18:00, pe liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare la Palatul Cotroceni, în ziua expirării termenului pentru desemnarea premierului. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu, iar PNL-USR-UDMR pe Siegfried Mureșan. Întâlnirea s-a încheiat după o oră, fără rezultate. Șeful statului a anunțat că „am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit” și a acuzat că acest blocaj e din vina PNL.







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