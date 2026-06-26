Ai vrea a căsuță mare ca a lui Sorin Grindeanu, cât șapte apartamente cu trei camere? Vrei să știi câți tranzistori vor încăpea pe un cip de mărimea unei unghii? Poți crede că unde s-au făcut țigări e loc de fabricat simulatoare de zbor? Îți închipui că monstrul Gheorghe Dincă e și el om și caută motive pentru a ieși din închisoare? Cunoști cât și cum fierbem de azi încolo? Astea-s întrebările la care răspundem la 5 Știri by Libertatea.

Sorin Grindeanu și soția sa construiesc în comuna Dumbrăvița, aflată la marginea Timișoarei, o casă 691 mp, proiectată de o firmă de arhitectură din grupul Nordis. Autorizația de construire a fost eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost totuși amendat de primărie îl găsiți într-o anchetă Libertatea.

Grupul american IBM a prezentat joi tehnologia capabilă să producă cipuri de 0,7 nanometri, , carei înglobează aproape 100 de miliarde de tranzistori pe o suprafață de mărimea unei unghii. Acest lucru este dublul densității cipului de 2 nanometri prezentat în 2021, oferind o performanță cu până la 50% mai mare sau o eficiență energetică cu 70% mai bună, relevă Libertatea.ro.

Fabrica de țigări din Sfântu Gheorghe se reinventează: de la trabucuri și celebrele Mărășești, Carpați și Snagov la simulatoare de zbor și laboratoare. Proiectul este finanțat din fonduri europene, cu o valoare totală de aproape 170 de milioane de lei (32,7 milioane de euro), arată Libertatea. În perioada de maximă activitate, la fabrică lucrau aproape 700 de oameni care produceau în jur de 20 de milioane de țigarete pe zi.

Condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, Gheorghe Dincă nu s-a resemnat în spatele gratiilor. Libertatea a descoperit că monstrul care a îngrozit România solicită acum să fie lăsat să plece din închisoare și invocă motive medicale. Îl doare un genunchi, iar penitenciarul nu vrea să-i dea o cârjă. Judecătorii n-au luat încă nicio decizie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile în perioada 26 – 29 iunie. Țara va fi cuprinsă de temperaturi extreme, de până la 40 de grade Celsius, și un disconfort termic deosebit de accentuat. Conform specialiștilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități mai întâi în zonele de câmpie, iar ulterior și în cele de deal.

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