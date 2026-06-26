România va adopta soluția germană pentru portofelul electronic digital

Guvernul României a anunţat că va adopta soluţia germană pentru dezvoltarea Portofelului European de Identitate Digitală (RoEUDIW), un proiect menit să ofere cetăţenilor un mijloc sigur, privat şi interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene.

Această iniţiativă reprezintă un pas important în direcţia integrării digitale a României în context european.

„România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluţii tehnice şi scheme de certificare preluate din ţări europene avansate, cu care au fost deja iniţiate colaborări.

În acest context, România va adopta şi utiliza soluţia germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluţiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum şi a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului”, a transmis Guvernul.

Ce este Portofelul European de Identitate Digitală

Conform unui comunicat al Guvernului, portofelul digital le va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze documente electronice precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardurile de sănătate.

Utilizatorii vor avea control complet asupra datelor lor personale, având posibilitatea de a partaja doar informaţiile strict necesare, de exemplu, doar data de naştere pentru verificarea vârstei, fără a fi nevoie să dezvăluie alte detalii precum codul numeric personal.

Toate datele vor fi stocate exclusiv în infrastructura naţională, subliniindu-se accentul pus pe siguranţă şi confidenţialitate.

Interoperabilitatea facilitează mobilitatea în Uniunea Europeană

Un alt avantaj major al acestui portofel digital este interoperabilitatea sa. Cetăţenii români vor putea folosi acest instrument pentru a-şi dovedi identitatea şi pentru a accesa diverse servicii în orice stat membru al Uniunii Europene.

Acest aspect este vital pentru a facilita mobilitatea şi accesul la servicii transfrontaliere, o cerinţă tot mai importantă într-o Europă interconectată.

Portofelul digital ar putea să fie gata până la finalul anului 2026

Dezvoltarea Portofelului European de Identitate Digitală se desfăşoară în mai multe etape.

Conform planului, prima fază, programată să fie finalizată până la sfârşitul anului 2026, include lansarea primei versiuni a aplicaţiei mobile RoEUDIW, emiterea datelor de identificare personală (PID) şi implementarea funcţiei de verificare a vârstei.

Totodată, legislaţia necesară pentru funcţionarea portofelului electronic este în curs de finalizare. Încă de la începutul anului, autoritățile au anunțat că noua carte electronică de identitate ar putea fi inclusă într-un portofel european digital.

De ce a ales România soluția germană pentru portofelul digital

Guvernul României a explicat că soluţia germană a fost aleasă în urma unei analize detaliate a tehnologiilor existente în alte state membre ale Uniunii Europene. Această soluţie este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite accesul gratuit la codul sursă, la schemele de certificare şi la componentele tehnice.

„Prin adoptarea acestei soluţii, România reduce duplicarea eforturilor şi contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovaţie împărtăşită”, a precizat Executivul.

Adoptarea soluţiei germane aduce economii semnificative la bugetul României, evitând costurile asociate dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe.

Guvernul a subliniat că acest demers face parte dintr-un efort de solidaritate europeană, în care statele membre colaborează pentru a construi viitorul identităţii digitale.

În plus, România intenţionează să permită accesul furnizorilor privaţi de portofel digital european, cu condiţia ca aceştia să fie certificaţi conform schemei naţionale.

„Guvernul României este deschis dialogului şi construirii de parteneriate cu actorii privaţi care doresc să contribuie la dezvoltarea ecosistemului naţional RoEUDIW şi la adoptarea la scară largă prin implementarea portofelului în cât mai multe şi mai variate cazuri de utilizare, în beneficiul direct al cetăţenilor români. Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenţie la adresa dgced@economie.gov.ro”, a transmis Guvernul.

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