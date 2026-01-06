Cine este Nadin Gherman, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

În emisiunea de supraviețuire sunt 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe: Visătorii, Luptătorii și Norocoșii. Iar printre aceștia se află și un tânăr cioban aflat la primul lui contact cu televiziunea.

Nadin Gherman, căci despre el este vorba, face parte din echipa Visătorii, și este dovada vie că oamenii pot ajunge la televizor chiar și din vârful muntelui.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” este un cioban autentic și a avut peste 200 de capre, fiind mândru de viața simplă și curată pe care o duce în România. Însă el și-a luat inima în dinți și a plecat în Thailanda într-o aventură care l-ar putea schimba total.

Nadin Gherman este urmărit acum de mii de persoane în mediul online, iar unele filmulețe pe care le-a postat pe TikTok au adunat sute de mii de vizualizări datorită umorului său.

În trecut, tânărul reușise să ajungă numărul 1 în România pe TikTok și a intrat în dueluri live inclusiv cu Anamaria Prodan și Oana Zăvoranu, având peste 60.000 de persoane care îl urmăreau în timp real, după care celebra platformă i-a închis contul. Potrivit dezvăluirilor sale de la acea vreme, Nadin Gherman ar mai fi avut de retras din platformă 26.000 de euro din cadouri și donații, însă a pierdut acea sumă în momentul în care a rămas fără cont.

Pe când era doar un mic copil, Nadin Gherman a ajuns la orfelinat, pentru că a fost părăsit de tatăl său, în timp ce mama lui se afla la muncă în Italia. Femeia a plecat de urgență din „Cizmă”, pentru a ajunge înapoi acasă și a-și recupera copiii.

În show-ul de la PRO TV, concurentul vrea să arate că are și seriozitate, rezistență și forță. „Jungla o să fie ca stâna, doar că mai caldă”, a spus Nadin Gherman înainte să plece în Thailanda la „Desafio: Aventura”.

