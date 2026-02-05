Étienne R., un bărbat de 33 de ani, tată al unei fetițe, și-a pierdut viața în jurul orei 8.00, potrivit Le Parisien. Se pare că mașina acestuia a derapat pe gheață, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Când echipele de pompieri au sosit la fața locului, victima se afla în stop cardiac. Deși au încercat să-l resusciteze, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Incidentul a avut însă un puternic impact emoțional asupra salvatorilor ajunși la fața locului, deoarece Étienne era pompier voluntar, lucrând cot la cot cu unii dintre aceștia. Un pompier în vârstă de 50 de ani a fost atât de afectat încât a suferit un atac de cord la locul accidentului și a fost transportat la o clinică din Albi.

„Din cauza tragediei care a lovit comunitatea noastră și din respect pentru familie, suspendăm campania electorală până la noi ordine”, a anunțat primarul localității, David Vidal, pe Facebook. O campanie de strângere de fonduri online a fost inițiată pentru a sprijini familia îndoliată. De asemenea, o cutie pentru donații a fost instalată la primăria din Murat-sur-Vèbre, unde oricine poate contribui.

„Pentru familia tânărului și pentru pompieri, acum sunt lucruri mai importante decât campania electorală”, a declarat edilul comunei pentru France 3 Occitanie, citat de Le Parisien.