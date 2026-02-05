Perechile intrate în competiție vor demonstra că în arena „Hai că poți!” contează nu doar îndemânarea, ci și cunoașterea partenerului, spiritul de echipă și buna comunicare în cuplu.

Cupluri la „Hai că poți!”, duminică, 8 februarie

În ediția de duminică, vor concura următoarele cupluri: Alex și Carinush – sunt împreună de cinci ani și au o afacere cu bijuterii din argint. De obicei, când se întâmplă să nu fie de acord unul cu celălalt, cei doi s-ar certa din vina ei. „Uneori, da, alteori sunt o dulceață de fată”, susține concurenta.

Ramon și Cătălina sunt căsătoriți, împreună de 17 ani, multipli campioni naționali la dans sportiv și au doi copii. El a cucerit-o cu muzică spaniolă și o piruetă. A cerut-o în căsătorie într-un mod inedit, după o sesiune de skydiving.

Ionel și Daniela sunt căsătoriți de cinci ani, dar preferă să facă curățenie separat, deoarece fiecare are propria abordare. De aceea, când vine momentul cu pricina, unul se apucă de treabă, iar celălalt iese la plimbare cu copilul. Daniela susține că așteaptă de aproape patru ani ca Ionel să o invite la o cină romantică.

Alexandru și Alexandra sunt împreună de șase ani. Ea e actriță, iar el e antrenor de fotbal și poet. „Să scrie un fotbalist o carte de poezii era ceva, s-a dat lumea peste cap cum ar veni”, își amintește Alexandru despre momentul lansării volumului său. Alexandra a mărturisit că a ajuns să fie împreună cu Alexandru datorită soacrei și a unui „mandat de aducere”.

Indicații prețioase pentru probe

Colegul și asistentul Firică intră în scenă și de această cu indicații prețioase despre buna desfășurare a probelor. De la a rezista cât mai mult cu partenera pe umeri și întinsul rufelor pe sârmă până la a sparge baloane cu capul și alte trăsnăi, cuplurile se vor întrece pentru premiul serii de 25.000 de lei, progresând în joc pe măsură ce licitează pe abilitățile partenerilor.

Într-o atmosferă plină de voie bună, prezentatorul emisiunii, Octavian Strunilă, va încuraja concurenții la tot pasul și va puncta cu mult umor performanța acestora, dar și frânturi din poveștile lor de cuplu.

Nu pierdeți duminică, de la 21.00, la Kanal D, o nouă ediție „Hai că poți!”, prezentată de Octavian Strunilă, un show unde tachinările și încrederea în partener fac casă bună!