Cine este Nicu Grigore, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Pentru o perioadă de timp, mai ales după ce a participat la Power Couple România 2025, Nicu Grigore era cunoscut doar ca „Soțul Bellei”. Însă iată că acum el participă singur într-un show TV, tot de la Antena 1, și încearcă să devină cunoscut doar pentru numele lui.

Fost jucător de rugby, Nicu Grigore a cunoscut-o pe Bella Santiago prin intermediul unui prieten comun, iar dragostea lor a fost atât de puternică încât au devenit soț și soție.

În prezent, bărbatul este kinetoterapeut și talent manager, după cum s-a recomandat în momentul în care a apărut la Survivor România 2026.

„Să vină toate. Abia aștept, că m-a trimis nevastă-mea ca să dau burta asta jos. Dacă mă vede Bella cu pătrățele, mă cere înapoi acasă. Când nu mai pot, mai pot un pic. Când am plecat de acasă, toată lumea plângea. Asta e cea mai grea chestie: să stai fără familie. Dar mi-au spus să fiu tare”, a spus Nicu Grigore înainte să plece în Republica Dominicană la Survivor România 2026.

Odată ajuns în show-ul de la Antena 1, soțul cântăreței Bella Santiago a fost acuzat de colegii lui din echipa Războinicilor că participă în show pentru a se afirma. „Nu e genul meu”, a fost răspunsul oferit de Nicu Grigore.

