Cine este noul iubit al Deei Maxer. Artista a confirmat relația după divorțul de Dinu Maxer

La scurt timp după ce s-a afișat în compania unui bărbat misterios, artista a confirmat că este, într-adevăr, într-o nouă relație. Anunțul vine după aproape două luni de la divorț.

Primul care a confirmat că este într-o relație a fost Dinu, dar norocul nu prea i-a surâs în plan sentimental. La scurt timp după ce s-a afișat în compania Adei, o brunetă misterioasă, a transmis că s-au despărțit, fără să comenteze prea mult pe seama acestui subiect, potrivit Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pentru a pune capăt speculațiilor, Deea a confirmat relația cu bărbatul alături de care a fost văzută. „Da, este iubitul meu. Altfel nu aș fi pus acea fotografie”, a declarat Deea Maxer, pentru cancan.ro.

Dinu a confirmat primul că are o altă relație

După 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer s-au despărțit pe 28 martie, când au și semnat actele de divorț, la notar. Artistul nu a pierdut vremea după ce a devenit un bărbat singur și a confirmat că are o nouă iubită, după ce, recent, a fost surprins în club alături de o domnișoară misterioasă. Imaginile cu cei doi au ajuns în Click!.

Invitat într-o emisiune la Antena Stars, Dinu Maxer a recunoscut relația cu bruneta alături de care a apărut în club și a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a declarat Dinu Maxer.

Și a continuat: „Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”. Se pare că în cele din urmă cei doi s-au despărțit.

