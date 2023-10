Dinu Maxer și Deea au decis să pună punct căsniciei lor în urmă cu câteva luni bune, iar de atunci fiecare și-a văzut de viața sa. Artistul a încercat de mai multe ori să își refacă viața după divorț, însă nu de fiecare dată a fost cu noroc. De puțin timp, Dinu Maxer are o relație cu Magdalena Chihaia, însă nu are în plan să grăbească lucrurile și momentan nu își dorește să devină din nou tată.

Din căsnicia cu Deea Maxer, Dinu are doi copii, o fată și un băiat, iar Andreas a ales să locuiască împreună cu tatăl său. După divorț, cei doi au continuat să stea în același bloc, însă la etaje diferite.

Întrebat dacă își dorește să devină tată din nou, artistul a răspuns sincer că nu se grăbește să facă acest pas, mai ales că relația cu Magdalena se află abia la început. „E prea devreme pentru mine. Întrebarea asta în momentul ăsta nu mi se pare normală”, a declarat Dinu Maxer în cadrul emisiunii Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Dinu Maxer și iubita lui se pregătesc să plece într-o nouă vacanță în Dubai, orașul în care a prins contur povestea lor de dragoste. Fostul soț al Deei Maxer așteaptă cu mare nerăbdare să petreacă mai multe zile în Emiratele Arabe Unite.

„Spun în premieră. Plecăm la sfârșitul lunii noiembrie din nou în Dubai”, a anunțat Dinu Maxer.

Cum și-a cunoscut Dinu Maxer iubita

În urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer și iubita lui au vorbit împreună despre modul în care s-au cunoscut.

„Nu vedeam relație între noi, aveam nevoie de o prietenă. Magda a fost matură și a fost cea mai bună prietenă după divorț. Ulterior s-a întâmplat vraja. Noi am plecat în Dubai prieteni și ne-am întors iubiți”, a declarat Dinu Maxer pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Eu o acuzam pe Magda, am zis că a plănuit. Ea nu se gândea, de fapt, la noi ca la un cuplu. Până la urmă am zis de ce nu”, a mai spus el. Cei doi urmează să călătorească, din nou, în Dubai, acolo unde a luat naștere și povestea de dragoste, de fapt.

Iubita lui Dinu Maxer a povestit cum l-a cunoscut pe artist: „A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la «iUmor»”.

Dinu Maxer a completat: „Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După aceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minimum…

După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine, care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2”.