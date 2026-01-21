Licențiată în medicină, Patrice Cărăușan vrea să ajute oamenii prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel: să reziste cât mai mult în jungla din Republica Dominicană.

Absolventă a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu și a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, concurenta de la Survivor România 2026 nu este deloc străină de celebrul show de aventură.

Patrice Cărăușan se iubește cu Alin Barica, unul dintre cei care și-au dorit să ajungă Survivor în anul 2025, când emisiunea era difuzată de PRO TV. Acesta a participat la concursul organizat de emisiunea „La Măruță”, acolo unde a fost aleasă prima persoană care a făcut parte din echipa Războinicilor.

Alin Barica nu a fost destul de norocos, iar în urma votului publicului la Survivor România 2025 a ajuns Alexia Preda. Iată însă că Patrice Cărăușan, iubita tânărului, a avut mai mult noroc și a ajuns în echipa Războinicilor la Survivor România 2026, după ce emisiunea a trecut de la PRO TV la Antena 1.

„Primul ajutor… toți pot să se bazeze pe mine! Nu cred că Survivor este doar despre fizic, cred că este și despre mental, psihic. Mă simt foarte pregătită. Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Sunt curioasă cum voi fi și dacă reușește să-mi scoată zâmbetul pe buze”, a spus Patrice Cărăușan înainte să plece în Republica Dominicană.

