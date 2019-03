„Îmi plac foarte mult copiii și nu ascund asta. Întotdeauna mi-am dorit să am o familie mare. Ei sunt rațiunea mea de a fi. Ei îmi oferă energia de care am nevoie și probabil că vom mai avea unul sau doi copii dacă așa o să fie, nu ne-am gândit să ne oprim aici. Este împlinirea mea ca mamă și ca femeie. E ceva uimitor să fii iubită de soț și să oferi atâta dragoste în jur. Avem două case.

Într-una locuiește mama mea, care mă ajută foarte mult. Și în cealaltă noi, cu copiii. Ea gătește de cele mai multe ori pentru toată lumea. Mă ajută cu cei mici, uneori chiar și la teme. Facem niște sacrificii și muncim pentru ei, pentru că nu se poate dacă nu muncești și nu faci eforturi. M-a ajutat Dumnezeu să am o familie numeroasă. Să fie și copiii reușiți, potoliți și cu mama lângă mine. Nu știu cum se vede din afară, dar noi suntem foarte recunoscători pentru tot ce avem și pentru ceea ce ni se întâmplă. Când am avut cele mai negre momente în viață și am rămas singură cu doi copii, crede-mă că nu a fost nimeni ca să-mi bată la poartă în afară de mama și de fratele meu”, mărturisea Anca Serea recent.

