După o primă seară, pe 7 septembrie, în care 120 de concurenți au luptat pentru un loc în show-ul MasterChef România, diseară începe etapa Confruntărilor, iar primele dueluri 1 la 1 îi vor aduce pe cei mai buni concurenți față în față cu miza supremă: șorțul MasterChef.

Aseară, 120 de concurenți au avut de trecut două probe care le-au pus la încercare atât tehnicile de gătit, cât și cunoștințele culinare, pentru a se califica în etapa Confruntărilor. Prima provocare a fost să pregătească paste proaspete, de la zero, în combinația aleasă de fiecare, iar cea de-a doua le-a cerut să pregătească fish and chips.

Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au urmărit fiecare detaliu: de la pregătirea și lucrul cu aluatul de paste, până la fierberea acestuia, tehnica de filetare a peștelui și modul în care concurenții au reușit să construiască cele două preparate.

Doar 40 dintre cei 120 de concurenți au reușit să meargă mai departe. În această seară, aceștia intră în etapa Confruntărilor, unde se vor duela 1 la 1 pentru a-și câștiga locul în bucătăria MasterChef România. Iar printre primele povești care vor ieși la iveală se află cea a Ramonei Crăciunescu.

Cascador de meserie, Ramona se va duela în această seară cu Roberto Luchini, ajutor de bucătar. După ce își vor găti preparatele și vor ajunge în fața celor trei chefi, Ramona va dezvălui motivul pentru care a venit la MasterChef. Pentru ea, competiția înseamnă mai mult decât dorința de a câștiga: este o promisiune făcută fiului său și o nouă etapă într-un drum extrem de dificil.

„Mai am un băiat. Am avut și o fetiță, doar că am avut un accident și, în acel accident, mi-am pierdut soțul și fetița de 6 ani. Am rămas cu puterea mea, cu băiatul. El este motivul pentru care mă aflu printre voi. Eram în vacanță, în Mamaia, la mare, cu autorulota. În momentul în care făceam baie, ceva s-a aprins, iar când am ieșit, focul se răspândise foarte agresiv. A luat foc rulota. Am reușit să scot băiatul, am intrat după fată de mai multe ori, dar n-am reușit să o scot la timp. Soțul meu, la fel, a intrat de mai multe ori în rulotă.