Cât cheltuie Guvernul pe trataţii, cocktailuri şi mese oficiale, dar şi pe maşinile de serviciu

Guvernul a majorat taxele, a redus pensiile și a îngheţat salariile bugetarilor, însă nu renunţă la privilegiile sale. La mesele decontate din bani publici și la maşinile de serviciu. Anul acesta, peste 2,3 milioane de lei au fost alocate, doar de către Secretariatul General al Guvernului, pe asigurarea protocolului de la Palatul Victoria. Alte 13 milioane de lei au fost cheltuite pe servicii de transport auto, cu 45 de maşini cu şofer. Costurile totale ar putea fi însă mai mari, căci se adaugă și cheltuielile din contractele de la Cancelaria Prim-Ministrului, care nu sunt publice.

Alocațiile copiilor au îngheţat, dar costul trataţiilor de la Guvern a fost majorat

La începutul acestui an, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a încheiat un contract de prestări servicii cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF, în valoare de 230.475 de lei (cu TVA inclus) pentru servicii de asigurare de protocol (mese, trataţii), aferente lunii februarie.

Faţă de anul trecut, când pe acelaşi tip contract se plăteau 197.004 lei (cu TVA), costurile au crescut cu 17%.

În februarie anul acesta, SGG a încheiat un alt contract, tot în valoare de 230.475 de lei, pentru luna martie, iar în aprilie a fost semnat al treilea contract, în valoare de 1.843.798 lei (cu TVA), pentru protocolul din perioada mai - decembrie 2026.

În total, anul acesta, în plină austeritate, 2.304.748 de lei au fost cheltuiţi la Palatul Victoria pe mese şi pe trataţii. De 3,5 ori mai mult decât anul trecut când, conform datelor publicate pe site-ul SGG, au fost încheiate două contracte de acest fel, în valoare totală de 657.954 de lei.

Restaurantul Triumf asigură mese pentru şedinţe de guvern, protocol şi cocktailuri

În baza acestor contracte încheiate de SGG, cei de la RA-APPS se obligă să asigure:

● trataţii (gustări, produse de patiserie şi cofetărie, apă, cafea, băuturi răcoritoare şi altele) pentru acţiunile cu caracter specific organizate din iniţiativa Viceprim-Ministrului, Secretarului General, Secretarului General Adjunct al Guvernului, precum şi a celorlalţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), în cadrul întrunirilor pentru organizare evenimente, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale, videoconferinţe;

● trataţii (cheltuieli cu masa) pentru şedinţele de guvern, şedinţele pregătitoare pentru şedinţele de guvern şi şedinţele de lucru cu durată prelungită, ce au loc în Palatul Victoria la orele stabilite de beneficiar;

● trataţii pentru protocolul lunar al cabinetelor;

● mese oficiale şi cocktailuri pentru acţiunile de protocol organizate la nivelul Viceprim-Ministrului, Secretarului General și Secretarului General Adjunct al Guvernului şi alţi demnitari (secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat), precum și mese zilnice pentru membrii delegaţiilor oficiale invitate pe cheltuiala părţii române.

În plus, RA-APPS trebuie să asigure prepararea și servirea, la bufetele din incinta Palatului Victoria, a unor mese calde, gustări reci și produse de patiserie - cofetărie, pentru angajaţii de rând de la guvern și pentru jurnaliştii acreditaţi, care plătesc aceste produse.

Pregătirea preparatelor alimentare se face, potrivit contractului, fie la sediul Guvernului, fie la bucătăria Restaurantului Hotel Triumf din Bucureşti, de unde, ulterior, sunt livrate la Palatul Victoria.

„Tacâmul” la o masă oficială a viceprim-ministrului costă peste 360 de lei

Limita maximă a cheltuielilor cu trataţiile și cu mesele de protocol asigurate din bani publici este stipulată în anexele contractelor. Anul acesta, anexele n-au mai fost publicate, dar potrivit datelor de anul trecut:

● fondul de protocol lunar al viceprim-ministrului era de 700 de lei. Secretarul General al Guvernului avea alocată suma de 550 de lei/lună, iar un consilier de stat - 300 de lei/lună;

● cheltuielile cu masa în cazul şedinţelor de guvern, analizelor cu durate de lucru prelungite se puteau ridica la 150 lei/persoană;

● pentru trataţiile oferite cu ocazia primirii unor delegaţii străine sau române mai numeroase de patru persoane: 50 de lei/persoană;

● 125 de lei/persoană erau prevăzuţi pentru trataţiile prilejuite de videoconferinţe, analize diverse, şedinţe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale și întruniri pentru organizarea unor diverse evenimente.

Trebuie precizat că, potrivit contractului, RA-APPS „se preocupă de diversificarea zilnică a meniurilor oferite pentru consum” și „se obligă să pună la dispoziţie, pentru servirea mesei, tacâmuri din inox, veselă din porţelan (farfurii, căni şi ceşti pentru cafea/ceai), şerveţele, oliviere, scobitori ambalate, coşuri pentru pâine, pahare din sticlă, feţe de masă, mobilier adecvat (mese şi scaune)”.

În cazul organizării unor mese oficiale, anul trecut se plăteau din bani publici:

● 360 de lei/persoană, în cazul în care amfitrioni erau viceprim-ministrul sau secretarul general al Guvernului;

● 120 de lei/persoană, dacă evenimentul era organizat de un secretar de stat sau un consilier de stat;

● 90 de lei/persoană, în cazul unui subsecretar de stat.

În comparaţie, un pacient internat într-un spital din România beneficiază de o alocație de hrană de 22 de lei/zi.

La Guvern, pentru organizarea de cocktailuri, anul trecut erau prevăzute următoarele sume:

● 100 de lei/persoană, dacă evenimentul era organizat de viceprim-ministrul sau secretarul general al Guvernului;

● 25 de lei/persoană, în cazul unui secretar de stat, subsecretar de stat sau consilier de stat;

Pentru masa zilnică a membrilor delegaţiilor oficiale invitate pe cheltuiala părţii române, în 2025 au fost alocate următoarele sume de bani:

● 360 de lei/persoană, în cazul în care delegaţia era primită de viceprim-ministrul sau de secretarul general al Guvernului;

● 130 de lei/persoană, în cazul secretarilor și subsecretarilor de stat.

Anul acesta, toate sumele mai sus menționate au crescut, având în vedere că bugetul lunar alocat unui astfel de contract a fost majorat cu 17%.

O maşină cu şofer costă 1.224 de lei/zi, plus combustibilul consumat

Pe lângă trataţiile decontate din bani publici, demnitarii din Palatul Victoria beneficiază şi de transport auto, cu şoferi profesionişti sau cu categoria B şi atestat transport persoane, cu vechime de cel puţin 3 ani.

În garajul aflat lângă Palatul Victoria, RA-APPS are parcate 45 de maşini ce deservesc Secretariatul General al Guvernului. 38 dintre ele sunt Dacii, 4 - Renault, 2 - Skoda şi un Volkswagen Passat. Faţă de anul trecut, parcul auto are cu cinci maşini mai puţin.

Secretariatul General al Guvernului a încheiat anul acesta trei contracte pentru servicii de transport auto de persoane. Primul, în valoare de 1.448.465 de lei, pentru luna martie. Al doilea, de 1.303.619 de lei, pentru aprilie, iar ultimul, în valoare de 10.231.578 de lei, pentru perioada mai - decembrie. În total, sunt 12.983.662 de lei cheltuiţi pentru transportul demnitarilor din Palatul Victoria.

Pentru fiecare dintre cele 45 de maşini puse la dispoziţia SGG, RA-APPS percepe un tarif unic, de 1.224 lei/zi/auto (cu TVA), la care se adaugă factura lunară pentru consumul de combustibil (estimat pentru un parcurs de 60 km/zi/auto), plus decontul pentru eventualele deplasări interne sau externe (diurna şi cazarea şoferilor, taxele de drum/poduri/parcări, asigurarea autoturismului).

Potrivit contractului, RA-APPS poate pune la dispoziţia SGG, contracost, şi alte autoturisme, microbuze, autocare şi autoutilitare, pentru realizarea transportului de persoane şi mărfuri în cadrul acţiunilor oficiale organizate.

Anul trecut, pentru aceleaşi servicii (prestate cu 50 de maşini), SGG a plătit 15.594.232 de lei.

La Cancelaria Prim-Ministrului, contractele de achiziţii nu sunt publice

În Palatul Victoria, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, mai există o structură cu personalitate juridică ce poate încheia contracte similare: Cancelaria Prim-Ministrului, unde sunt angajaţi 16 demnitari: 3 secretari de stat, 11 consilieri de stat, un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, şi şeful Cancelariei, cu rang de ministru.

Pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului, la categoria „Achiziţii Publice” de pe subpagina „Interes public”, nu există informaţii despre contractele încheiate în ultimii doi ani. Cu o singură excepţie: un contract pentru închirierea unor maşini, despre care vom vorbi imediat.

Pentru serviciile de asigurare de protocol (mese, trataţii), ultimul contract ce a fost făcut public datează din ianuarie 2023, când Cancelaria a plătit către RA-APPS, pentru tot acel an, 910.350 de lei (cu TVA).

Pentru transportul auto de persoane, la nivelul Cancelariei a existat, până în septembrie anul trecut, un contract încheiat tot cu RA-APPS, în valoare de 814.989 de lei/lună (4.889.938 lei/an), pentru 30 de mașini cu șofer.

În iulie anul trecut, după preluarea mandatului de premier de către Ilie Bolojan, numărul mașinilor a fost redus la 16, pentru un cost lunar de 480.000 de lei, potrivit unui comunicat emis atunci de Cancelarie.

Apoi, înţelegerea cu cei din RA-APPS a fost reziliată, iar în octombrie anul trecut, a fost semnat un contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi care, după cum se preciza în comunicat, „vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu”.

Valoarea totală a contractului era de 241.594 lei (cu TVA), pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea ca cei din Cancelaria Prim-Ministrului „să exercite un drept de preferinţă la prelungirea Contractului în condiţii liber negociabile cu Locatorul, în funcţie de interesele acestuia din urmă la acea la acea dată”. Nu există informaţii publice despre condiţiile financiare în care a fost prelungit contractul pe 2026.

În ianuarie anul acesta, Cancelaria publica pe SEAP un anunț de participare având ca obiect furnizarea, în sistem de leasing operațional, a „19 autovehicule categoria N1 - caroserie de tip SUV/pick-up”, pentru o perioadă de 3 ani. Valoarea estimată a contractului era de 2.188.800 de lei (fără TVA).

Procedura a fost anulată și apoi reluată în iunie acesta, pentru 17 autoturisme, închiriate la un preţ de 2.225.032 de lei (fără TVA). Până în prezent, nu a fost anunţat niciun câştigător.