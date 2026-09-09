Un proiect experimental de reintroducere a speciilor native în Marea Britanie a oferit rezultate care au depășit chiar și cele mai optimiste estimări ale biologilor. National Trust arată cum doi castori au transformat o pădure în doar un an. Barajele lor au încetinit apa și au creat o zonă umedă plină de viață.

Au modificat profund peisajul

În cursul anului 2025, doi castori au fost eliberați într-o zonă împădurită, în cadrul unui program destinat refacerii biodiversității locale și gestionării naturale a resurselor de apă.

Proiectele de reconstrucție ecologică din Marea Britanie oferă din nou dovezi clare despre modul în care natura își poate reveni atunci când i se oferă răgazul necesar.

La doar un an de la eliberarea a doi castori într-o zonă împădurită din Anglia, evaluările realizate de experți arată o transformare radicală a mediului înconjurător, demonstrând rolul esențial pe care aceste mamifere îl au în menținerea echilibrului hidrologic și natural.

Datele oficiale prezentate de reprezentanții organizației National Trust arată că animalele au modificat profund peisajul prin încetinirea cursului apei, crearea unor bazine adânci și deschiderea coronamentului arborilor.

Prin doborârea unor copaci și construirea barajelor din lemn și pământ, castorii au lăsat lumina soarelui să pătrundă până la nivelul solului, stimulând apariția unei vegetații luxuriante și crearea unui habitat ideal pentru numeroase specii de păsări, amfibii și insecte.

Reintroducerea castorilor în spațiul protejat din Purbeck Heaths National Nature Reserve a declanșat un veritabil efect de domino ecologic, atragând înapoi o mulțime de specii native care disparuseră din această regiune de ani buni.

Schimbările vizibile din teren au readus în peisaj animale reprezentative precum vidrele, dar și păsări extrem de importante pentru lanțul trofic, printre care se numără bufnițele de hambar și lișițele de apă.

Specii rare de insecte au reapărut

De asemenea, crearea noilor habitate umede de către castori a permis reapariția unor specii rare de insecte, a căror prezență este un indicator clar privind sănătatea și calitatea aerului și a apei din rezervație.

După ce au explorat zona din jur, cei doi castori s-a stabilit în apropierea lacului Little Sea, un lac cu apă dulce de 33 de hectare.

De când s-au stabilit acolo, perechea de castori a construit un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu local. Barajul a creat un bazin adânc, în timp ce vegetația subacvatică și copacii doborâți de castori au eliberat mai mult spațiu pe solul pădurii.

Gen Crisford, responsabilă de proiectul pentru zonele umede al National Trust, a urmărit modificările ecosistemului în cadrul programului de monitorizare.

„Efectul asupra ecosistemului într-un timp atât de scurt este uluitor. Dintr-o pădure deasă și încâlcită, castorii au creat o zonă umedă luminoasă și aerisită, plină de viață atât deasupra, cât și sub apă. Abia așteptăm să vedem ce viețuitoare vor apărea în această primăvară și vară – de la libelule, gândaci de apă și fluturi până la broaște și tritoni – și, desigur, toate animalele care se hrănesc cu acestea”, a spus Gen Crisford.

Totodată, aceasta a adăugat: „Este important să ne amintim că arborii doborâți de castori nu mor - ei dezvoltă rapid lăstari noi. De fapt, tăierea periodică de acest tip este esențială pentru menținerea sănătății pădurii.

Nu doar că acești castori au dat o nouă viață peisajului, dar există și indicii că, prin încetinirea cursului pârâului, contribuie la prevenirea inundării drumului din apropiere în timpul ploilor abundente”.

Animalele s-au adaptat perfect

Camerele de monitorizare au surprins comportamentul de împerechere al celor doi castori eliberați în rezervația Purbeck, iar biologii speră să vadă primii pui în curând. Imaginile i-au încântat pe biologii care gestionează proiectul de conservare, reprezentând cel mai clar semn că animalele s-au adaptat perfect în noul lor mediu de viață.

De asemenea, monitorizările din teren au arătat că perechea eliberată prin programul guvernamental nu este singura care stăpânește apele din zonă. Aceste mamifere împart acum același lac cu o altă pereche de castori care a ajuns în rezervație complet independent, fără nicio intervenție din partea oamenilor, înainte ca proiectul oficial să fie demarat.

Castorii „stabiliți spontan” și-au consolidat prezența prin construirea a două adăposturi solide amplasate pe malurile opuse ale lacului.

Mai mult decât atât, camerele de supraveghere au confirmat că această primă familie de castori a reușit deja să crească cu succes trei pui, demonstrând că mediul din rezervație oferă condiții excelente pentru refacerea speciei.

Vânați până la dispariție

Până la reintroducerea lor, acum 20 de ani, specia nativă dispăruse în Marea Britanie de 400 de ani.

Castorii au fost vânați pentru carnea, blana și uleiul parfumat.

O serie de înregistrări istorice vorbesc despre prezența lor larg răspândită în Anglia, Scoția și Țara Galilor: desene, nume de locuri (cum ar fi Beverley în Yorkshire), articole arheologice și liste conform cărora vânătorii erau plătiți per cap de castor.

„Există această percepție în Marea Britanie că am schimbat pământul atât de mult încât nu mai este loc pentru castori. Și realitatea este că există o mulțime de spațiu pentru a trăi alături de aceste animale și nu este cazul dacă putem trăi alături de ele - este dacă alegem sau nu”, afirmă Elliot McCandless, de la Beaver Trust.

De exemplu, dacă în Bavaria trăiesc 23.000 de castori, în Scoția, sunt doar 1.500 de castori.

Soluția naturală pentru un mediu mai sănătos

Un studiu din 2020 estimează că serviciile ecosistemice oferite de aceste animale în emisfera nordică sunt evaluate la peste 133 de milioane de dolari anual, în furnizarea de habitat și biodiversitate, 32 de milioane de dolari pentru moderarea evenimentelor meteorologice extreme, 28 de milioane de dolari în purificarea apei și multe altele.

De la prevenirea inundațiilor și purificarea apei, până la crearea de habitate pentru alte specii, castorii demonstrează că natura poate oferi soluții eficiente pentru problemele de mediu, fără costuri uriașe și birocrație inutilă.