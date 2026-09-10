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Adriana Bahmuțeannu, prima reacție după ce bunurile lui Silviu Prigoană au ajuns să fie vândute într-un târg de vechituri: „Nu mai aparțin nimănui”

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce bunurile lui Silviu Prigoană au ajuns să fie vândute într-un târg de vechituri
Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce bunurile lui Silviu Prigoană au ajuns să fie vândute într-un târg de vechituri
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Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre viața de după despărțirea de Silviu Prigoană și despre relația actuală. Ce spune jurnalista despre perioada în care și-a crescut copiii și și-a reconstruit viața.

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Au trecut aproape doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană, iar Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre perioada care a urmat despărțirii de fostul soț. Jurnalista susține că a trecut printr-un proces lung de reconstrucție personală și că, în prezent, are o viață de cuplu așa cum și-a dorit.

Adriana Bahmuțeanu despre bunurile lui Silviu PrigoanăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

Adriana Bahmuțeanu a plecat din căsnicia cu Silviu Prigoană în urmă cu 12 ani

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit în 2013, iar divorțul a venit în 2015. Relația dintre cei doi a fost una tumultuoasă, iar conflictele au continuat și după încheierea căsniciei.

Jurnalista își amintește momentul în care a decis să plece din locuința în care trăia alături de omul de afaceri. Potrivit relatării sale, și-a luat copiii și a plecat având doar 1.000 de lei și hainele pe care le aveau asupra lor.

Adriana Bahmuțeanu spune că, după această decizie, a început un proces de reconstrucție personală, pentru care a apelat inclusiv la terapie.

„Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare cu doi copii mici și 1000 de lei în geantă, doar cu hainele de pe noi! Nu m-am uitat în urmă, nu m-a interesat decât să scap, să-mi protejez copilașii, să o iau de la capăt și să-mi văd de viață! Am scăpat, după ani buni de reconstrucție interioară, de rănile pansate după tonele de lături, am scăpat de interminabile procese în instanță și acuze nefondate în presă, am scăpat de toată toxicitatea aia grea care îmi otrăvea sufletul! M-am ridicat de multe ori de pe scaunul de invitat TV și-am plecat când situația devenea de nesuportat și lăturile mirositoare, mi-am reclădit viața, am mers și la școală și la terapii și la orice biserică îmi ieșea în cale să-mi vindec sufletul!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

Obiectele lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare

Recent, mai multe obiecte personale, fotografii și documente care i-ar fi aparținut lui Silviu Prigoană au fost scoase la vânzare într-un târg de vechituri. Potrivit informațiilor prezentate, acestea ar proveni dintr-un fost depozit al omului de afaceri.

Situația a determinat-o pe Adriana Bahmuțeanu să reacționeze public. Jurnalista a spus că nu mai privește spre trecut și că este concentrată asupra vieții pe care o are în prezent.

Adriana Bahmuțeanu spune că este fericită în relația actuală

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a vorbit și despre actualul său partener. Ea susține că relația îi oferă siguranță și încredere și că viața sa arată acum așa cum și-a dorit.

„Aflu acum că într-un târg de vechituri se află la vânzare mai multe obiecte personale, fotografii, etc., provenite mai mult ca sigur dintr-un depozit al celui care a fost tatăl copiilor mei. Probabil așa trebuia să se întâmple. Lucrurile alea nu mai aparțin nimănui. Eu am lăsat trecutul în spate, Silviu a devenit trecut, iar trecutul nu se mai întoarce! Viața merge mai departe, iar viața mea e frumoasă acum! Am o relație de cuplu așa cum mi-am dorit dintotdeauna, cu un partener empatic și iubitor, mă simt în siguranță când îi fac destăinuiri intime, fiindcă știu că putem avea încredere unul în celălalt! Avem amândoi copiii adolescenți și problemele inerente, relații de reparat și restul vieții de trăit frumos și în tihnă!”, a mai explicat jurnalista.

Adriana Bahmuțeanu spune astfel că, după o perioadă pe care o descrie drept dificilă, a ales să lase în urmă conflictele și să se concentreze asupra familiei și relației sale actuale.

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Tags: prezentatoare tv Adriana Bahmuțeanu
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