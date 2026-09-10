Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după ce a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Cât cântărește în prezent influencerița și ce le-a transmis fanilor.

Andreea Popescu a decis că este momentul să facă o schimbare importantă în privința stilului său de viață și a anunțat că a renunțat la injecțiile pentru slăbit. Influencerița le-a recunoscut urmăritorilor din mediul online că nu își mai administrează tratamentul care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus, explicând cum reușește să își mențină silueta în prezent.

Câte kilograme are Andreea Popescu după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit

În trecut, Andreea Popescu a vorbit deschis despre faptul că injecțiile au avut un rol esențial în lupta cu kilogramele. Vedeta a dezvăluit că s-au împlinit deja trei luni de când a oprit complet administrarea acestora. Deși a trecut printr-o scurtă perioadă în care a acumulat două kilograme, fosta soție a lui Rareș Cojoc a reușit să le elimine rapid prin metode naturale, fără să mai apeleze la stimulente medicale.

În prezent, influencerița cântărește 52 de kilograme și se află într-o formă fizică de invidiat. Andreea Popescu le-a mărturisit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare că este extrem de mulțumită de rezultatele obținute și de modul în care corpul ei răspunde acum, fără intervenții externe.

„Nu mai sunt pe injecții de trei luni de zile și atât, m-am menținut. M-am îngrășat la un moment dat două kilograme, le-am dat jos, dar așa, natural, organic, nimic forțat. Acum am 52 de kilograme”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu la 42 de ani

Viața Andreei Popescu a trecut prin modificări radicale după divorțul de Rareș Cojoc. Pe lângă procesul intens de slăbire, vedeta a apelat și la intervenții chirurgicale pentru a obține aspectul fizic dorit.