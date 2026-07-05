Doga, interpretată de Sila Turkoglu, continuă să fie unul dintre cele mai complexe personaje ale producției și viața ei rămâne marcată de decizii emoționale, conflicte de familie și o luptă permanentă între inimă și rațiune.

Dincolo de evoluția personajului pe micul ecran, Sila Turkoglu este o prezență care atrage atenția și prin felul în care își trăiește viața de zi cu zi, departe de camerele de filmat.

Pasiunea pentru actorie s-a născut încă din copilărie, când inventa povești și crea personaje imaginare pentru jocurile sale. Și astăzi preferă liniștea, simplitatea și îi place să petreacă timp singură.

Printre pasiunile actriței se numără și pictura, pensulele, culorile și canvasul, aceștia fiind companionii preferați când dorește să se relaxeze. De altfel unul dintre marile ei visuri este înființarea unei școli de artă.

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Puțini știu că, înainte să devină una dintre cele mai populare actrițe din Turcia, Sila Turkoglu a lucrat ca ospătăriță și vânzătoare într-un magazin. Încă din adolescență și-a dorit să fie independentă financiar și să își construiască singură viitorul, o ambiție care se reflectă și în modul în care își construiește personajul Doga.

În viața de zi cu zi, actrița preferă lucrurile simple. Deși participă la evenimente mondene și campanii importante de imagine, unde poartă ținute impresionante și extravagante, în garderoba sa predomină tricourile și blugii, aceasta alegând mereu confortul și stilul atemporal.

Sila Turkoglu este adepta naturaleții și nu pune accent pe machiaj, ci pe îngrijirea pielii. Folosește constant cremă hidratantă, protecție solară și acordă o atenție specială hidratării, încercând să consume cât mai multă apă.

Chiar dacă are un stil de viață alert și acordă importanță alimentației echilibrate și sportului, Sila Turkoglu recunoaște că este o mare iubitoare de mâncare și nu se abține de la micile plăceri culinare.

Actrița este o combinație rară între sensibilitate, ambiție și autenticitate, caracteristici pe care le împrumută și personajului Doga din serialul „O dragoste” de la Kanal D!

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