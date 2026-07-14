Conform informațiilor transmise de Ici Saint-Étienne Loire, cuplul a oprit mașina pentru a-și rezolva conflictul, însă situația a degenerat. Șoferul s-a urcat înapoi la volan și a plecat, lăsând femeia singură într-o zonă extrem de periculoasă. Mai mulți conducători auto, martori la scenă, au alertat autoritățile la numărul de urgență 17, în jurul orei 16.00.

La fața locului, jandarmii au constatat că femeia era deja ajutată de o altă șoferiță, care o luase în siguranță până la sosirea poliției. Femeia rămăsese mult timp pe acostament, în condițiile în care viteza pe această porțiune de autostradă ajunge la 110 km/h, iar riscul unui accident era iminent.

Conform Codului Rutier francez, pietonii nu au voie să circule pe autostrăzi. De asemenea, Codul Penal prevede sancțiuni dure pentru astfel de situații: până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru „expunerea directă a unei alte persoane la un risc imediat” .

Incidentul a readus în discuție pe rețelele de socializare termenul „divorț alpin” , care descrie situațiile în care partenerii sunt abandonați voluntar, fie pe munte, fie în alte locuri periculoase, în urma conflictelor. Astfel de gesturi pot avea consecințe dramatice, atât umane, cât și legale.

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