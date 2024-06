Lavinia este căsătorită cu ofițerul de poliție Cosmin Vânătu, împreună cu care are doi copii, pe Cosmin, în vârstă de 12 ani, și pe Andrei, de 8 ani. Ambii fac sport și au moștenit voința de la mama lor.

Fosta gimnastă și-a cunoscut soțul încă de la grădiniță. A plecat la Deva când avea doar 6 ani și, peste 16, când s-a întors, au rămas împreună până în prezent.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Cu Cosmin am fost prietenă de la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el, când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă, că voia să mă prindă. Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde).

După 16 ani ne-am întâlnit. Atunci când au plecat bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a spus Lavinia pentru Unica.

Lavinia spune că soțului ei nu i-a fost greu să accepte felul ei de a fi. „Sportul modelează oamenii altfel. Nu cred că e greu. Multă lume spune că, având în vedere că sunt o gimnastă foarte mare, sunt mai înțepată. Dar eu sunt un om normal, am făcut tot ce mi s-a cerut, sunt un om corect care nu întârzie niciodată.

Recomandări EXCLUSIV. Mario Iorgulescu încearcă să scape şi de condamnarea din dosarul în care a primit 3 ani de închisoare pentru sechestrarea unui bărbat bătut cu ciocanul de şniţele

Nu cred că sunt dificilă sau rea. Poate că, în familie, mai există certuri și neînțelegeri, dar noi ajungem mereu la o concluzie bună, să ne fie bine. Eu am fost foarte înțelegătoare, l-am ajutat și pe Cosmin în multe lucruri pe care nu știa să le ducă la capăt”, a mai spus Lavinia.

„Mă mai panichez”

De asemenea, Lavinia a dezvăluit și cum este ea ca mamă și cum procedează în educatia celor doi băieti ai lor.

„Mă mai panichez uneori, când mai sunt bolnavi, dar mergem la doctor. Tot ce-și dorește o mamă este că fie copiii bine.

Mulțumesc lui Dumnezeu, în afară de niște răceli n-au avut nimic! Se mai lovesc la fotbal, dar atât. Sunt o mamă fericită, sunt mândră de băieții mei. Sunt copii foarte buni și cuminți, am mari așteptări de la ei, sper să ajungă acolo unde își doresc.

Cred că au moștenit talentul meu, voința. Muncesc foarte mult amândoi. Cel mare are antrenamente zilnic, în weekenduri are meciuri. Au luat bunătatea de la mine și de la Cosmin, că și el a fost sportiv, chiar dacă părinții nu l-au lăsat să facă performanță”, a încheiat Lavinia.

Urmărește-ne pe Google News