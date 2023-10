Adi Rus, fostul portar al celor de la CFR Cluj, are o afacere de succes, pe care a pus-o pe picioare după ce a renunțat la fotbal.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a devenit celebru în urma unui scandal din 2015, în care a fost implicat direct. Bărbatul cu care Vlăduța Lupău s-a căsătorit în urmă cu patru ani juca pe atunci în Liga 5 la Recea Cristur.

Fiul chestorului de poliție Toma Rus a fost acuzat, de asemenea, că a bătut câțiva fotbaliști la un meci de fotbal. Chestorul a asistat la scena cu pricina, însă a declarat că el nu a văzut nimic.

„A fost un incident în teren, dar a fost implicată toată echipa”, a spus Toma Rus, conform stiridecluj.ro.

Soțul româncei Vlăduța Lupău și-a deschis o afacere, o firmă de pază în Cluj-Napoca. „Așa am simțit eu atunci, am vrut să renunț la fotbal. Inițial n-am vrut să renunț definitiv. Am vrut doar să plec de la CFR, pentru că nu mai eram mulțumit de statutul de rezervă, iar uneori eram în afara lotului. Eu am tot ce-mi trebuie, am o familie frumoasă, îmi doream foarte mult să joc.

Am progresat până la un anumit nivel, dar dacă nu jucam era foarte greu să mai progresez. Pentru postul de portar chiar sunt tânăr”, a declarat fostul fotbalist, în timpul unui „challange” de pe rețelele de socializare.