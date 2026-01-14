Printre cei 12 „Faimoși” de la Survivor România 2026 se regăsește și Yasmin Awad, o tânără care până în vara anului trecut era cunoscută doar în mediul online, în special pe TikTok.

Yasmin Awad face parte din echipa Faimoșilor în show-ul de la Antena 1

Însă, odată cu lansarea filmului „F1”, tânăra a devenit cunoscută de mai multă lume, după ce a apărut de mână cu Florin Ristei. Astfel, Yasmin Awad a făcut cunoștință cu lumea mondenă din postura de iubită a cântărețului care este și prezentator la Antena 1. De care s-a despărțit în urmă cu doar câteva luni.

Yasmin Awad este make-up artist, iar printre vedetele care i-au trecut pragul se află Alina Ceușan, Andia, Jo și Anca Dinicu. Pe TikTok, ea are în total milioane de vizualizări la clipurile postate. Tânăra a participat și la „Fugiți de acasă”, producția pe care Selly a realizat-o pe YouTube.

Potrivit paginii ei de pe site-ul Global Talent United (GTU), Yasmin Awad creează machiaje fabuloase, colorate și impecabile. Fosta iubită a lui Florin Ristei s-a ocupat de make-up și la videoclipul melodiei „Let it talk to me”, cântată de Sean Paul și Inna.

„Pasiunea ei este apreciată de mii de oameni și avem încredere că talentul ei va deveni cunoscut în întreaga lume. Plină de încredere și mereu cu zâmbetul pe buze, Yasmin ne face întotdeauna să zâmbim și să ne bucurăm de viață, iar asta ne face și mai fericiți să o avem alături de noi”, spun cei de la GTU.

Concurenta de la Survivor România 2026 s-a iubit cu Florin Ristei

În vârstă de 32 de ani, Yasmin Awad s-a născut în Palestina, însă trăiește de mulți ani în România. Mama ei este româncă, iar tatăl, originar din Palestina, a murit. Tânăra a povestit că a venit în țara noastră încă din copilărie și că România este, pentru ea, „acasă”.

La finalul anului 2025, fosta iubită a lui Florin Ristei a apărut și la „Chefi la cuțite”, dar nu a reușit să meargă mai departe în emisiune. Sportul ocupă un loc important în rutina ei, iar alimentația sănătoasă a devenit o prioritate după ce, în trecut, s-a confruntat cu ulcer, fiind nevoită să își schimbe complet obiceiurile culinare.

