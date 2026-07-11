O operațiune la scară largă

Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD) și Serviciul Militar de Informații și Securitate (MIVD) au anunțat într-un comunicat comun că au descoperit o „operațiune rusească la scară largă” împotriva camerelor de supraveghere instalate de-a lungul rutelor de transporturi militare.

Potrivit anchetei, hackeri afiliați serviciilor secrete rusești au piratat unele camere pentru a determina tipul și volumul de arme expediate către Ucraina.

Societățile comerciale și persoanele fizice care utilizează astfel de camere au fost alertate deja și au luat măsurile de protecție recomandate.

Vulnerabilitățile camerelor de supraveghere

AIVD și MIVD notează că Olanda este una dintre țintele prioritare pentru operațiunile rusești de informații.

Pentru a obține acces, hackerii exploatau în principal vulnerabilitățile camerelor IP conectate la internet și utilizate atât în ​​companii, cât și în locuințe private. Potrivit agențiilor olandeze de informații, multe dintre aceste dispozitive funcționează încă cu parole implicite, software-uri învechite și setări de securitate standard.

„Odată ce o cameră IP este detectată, un atacator poate încerca să o acceseze de la distanță. În multe cazuri, acest lucru este relativ ușor”, avertizează AIVD și MIVD.

O practică obișnuită a războiului modern

După cum notează The Telegraph, piratarea camerelor civile de supraveghere a devenit o practică obișnuită a războiului modern. Acest tip de spionaj este semnificativ mai ieftin decât utilizarea sateliților sau a dronelor și permite în special supravegherea terestră.

Potrivit publicației britanice, tactici similare au fost folosite anterior de hackerii ucraineni pentru a monitoriza trupele rusești, precum și în timpul pregătirii unui atac cu drone asupra unui submarin rusesc în Novorossiisk, oraș-port la Marea Neagră.

Metode similare, scrie The Telegraph, au fost folosite de Iran împotriva Israelului și de agențiile secrete israeliene în operațiuni împotriva regimului islamic de la Teheran.

Cu toate acestea, serviciile olandeze de informații subliniază că actuala campanie, desfășurată de structurile statului rus, este sistemică.

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