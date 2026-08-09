De această dată, Anca Țurcașiu își asumă din nou rolul de amfitrion într-un spațiu de care o leagă amintiri profesionale și personale.

Anca Țurcașiu: „Revin la Festivalul de la Mamaia în calitate de prezentator”

Vestea a fost împărtășită de vedetă direct pe paginile sale de pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj plin de emoție pentru toți cei care iubesc muzica românească. Artista nu și-a ascuns entuziasmul de a fi din nou parte din istoria unui festival care a consacrat generații întregi de interpreți și compozitori.

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„Mă întorc acolo unde muzica ușoară românească are cele mai multe amintiri. Anul acesta revin la Festivalul de la Mamaia în calitate de prezentator. E o bucurie mare dar și o emoție puternică și greu de descris în cuvinte să revăd această scenă și să fiu parte din povestea ei. Ne vedem la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2026! Vă las aici detaliile pentru înscrieri la secțiunile interpretare și creație! Mult succes! Abia aștept!”, a transmis artista.

Când și unde are loc Festivalul Mamaia 2026

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” se va desfășura în perioada 21–23 august 2026, iar Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” este programat între 26 și 28 august 2026. La fel ca anul trecut, spectacolele vor avea loc pe scena amenajată în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, și nu la Teatrul de Vară, aflat de mai mulți ani în renovare.

Cu doar câteva săptămâni înainte de startul evenimentului, doi dintre cei mai cunoscuți foști prezentatori ai concursului, Dan Negru și Octavian Ursulescu, au vorbit despre starea actuală a festivalului și au lansat critici dure la adresa modului în care este organizat.

Dan Negru: „Am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă”

Dan Negru, unul dintre prezentatorii care au fost asociați în trecut cu Festivalul Mamaia, spune că nu va urca pe scena ediției din acest an și susține că nici măcar nu a fost contactat de organizatori, deși numele său a fost vehiculat.

„Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison”, a declarat Dan Negru, pentru Click!.

Octavian Ursulescu, care a prezentat 13 ediții ale Festivalului Mamaia, spune că este dezamăgit atât de organizare, cât și de faptul că evenimentul continuă să fie găzduit în Piațeta Perla.

„Așa se petreceau lucrurile pe vremuri și așa este normal, cu o jumătate de an înainte se anunța totul. Nu mai vorbesc că, de ani de zile, se tot «renovează» Teatrul de vară din Mamaia (alții în acest răstimp ridicau un stadion!), așa încât probabil manifestarea va avea loc tot în «Piațeta Perla», cu prosoape, cearceafuri și costume de baie puse la uscat la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat acesta pentru Click!

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