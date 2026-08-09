Actrița a ținut să sublinieze că adevărata binecuvântare a vieții sale nu este doar familia numeroasă pe care cei doi au întemeiat-o, ci și stabilitatea și sprijinul pe care le-a găsit în partenerul său de viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



„Nunta de Otel. Sunt 11 ani de când ne-am spus «da», iar între timp viața ne-a dăruit cinci fetițe minunate. Dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că cel mai mare dar nu este doar familia pe care am construit-o, ci faptul că am avut alături omul potrivit cu care să o construiesc. Pentru că partea absolut minunată din călătoria asta cu copiii este și tatăl lor”, a mărturisit Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram.

Laura Cosoi: „Un tată prezent schimbă totul”

Vedeta a adus în prim-plan implicarea zilnică a lui Cosmin Curticăpean, explicând cât de mult cântărește prezența unui tată dedicat în dinamica unei familii numeroase.

„Îl văd în fiecare zi: în răbdarea cu care ascultă, în felul în care se joacă, în îmbrățișările care alungă orice supărare, în încrederea pe care le-o dă. Îl văd cum crește odată cu ele, cum învață, cum se emoționează, cum se bucură sincer de fiecare etapă. Noi, mamele, vorbim adesea despre cât de intensă este maternitatea. Dar adevărul este că un tată prezent schimbă totul. Face drumul mai ușor, mai frumos și mai plin de sens. Le oferă copiilor rădăcini și curaj, iar mie îmi amintește, în fiecare zi, că nu duc această aventură singură”, a adăugat actrița.

În încheierea mesajului, Laura Cosoi a punctat ce înseamnă pentru ea iubirea matură, dincolo de jurămintele rostite în fața altarului în urmă cu 11 ani.

„După 11 ani de căsnicie și cinci fetițe minunate, cred că iubirea nu înseamnă doar promisiunile făcute într-o zi de vară. Înseamnă toate zilele care au urmat. Și recunoștința că partea cea mai frumoasă din povestea noastră este că ele îl au pe el de tată, iar eu îl am pe el alături”, a încheiat vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE