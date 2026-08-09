Libertatea a aflat detalii în premieră despre proprietatea mediatizată în ultimele zile la nivel național și reprezentată pe piața imobiliară de Romania Sothebys International Realty.

Insula privată cu pensiune. Sursa foto: Sothebys Romania

Prima clădire construită pe insulă, în urmă cu 20 de ani

Complexul de agrement este situat în Delta Dunării, în satul Maliuc din comuna cu același nume, pe brațul Sulina, la o distanță de 25 de kilometri de orașul Tulcea. Are acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa.

În anul 1994, în comuna Maliuc a fost înființată firma Brachi Shipping & Co., proprietara insulei Nada Apelor. Până în 2003, societatea a desfășurat activități turistice, constând în campare și sat de vacanță în comuna Maliuc.

Insula Nada Apelor. Sursa foto: Sothebys Romania

„În 2003, firma Brachi Shipping & Co. a semnat un contract de concesiune cu Primăria Maliuc, pentru 30.000 metri pătrați, contract valabil până în anul 2052, cu posibilitatea de prelungire până în anul 2077. Ulterior, în perioada 2004-2005 pe insulă s-au construit o clădire cu 8 camere pentru cazarea turiștilor și o clădire administrativă. Între anii 2009-2012 s-au executat lucrări de amenajare a terenului și construcții, iar după o investiție de 2,5 milioane euro s-a ajuns la forma existentă în prezent”, precizează Constantin Prisecaru, reprezentant al Romania Sothebys International Realty.

În 2017, societatea a fost cumpărată, schimbându-și asociații. Conform datelor publice de la Ministerul Finanțelor, anul trecut Brachi Shipping & Co. a avut o cifră de afaceri de 173.468 de lei și o pierdere de 132.608 lei.

În cât timp se ajunge din Tulcea la pensiune

Pensiunea „Insula Nada Apelor”, aflată pe insula cu același nume, are în total 45 de locuri de cazare repartizate în 18 camere, dintre care 11 sunt cu pat matrimonial sau twin. Pensiunea este clasificată la 3 margarete. Fiecare cameră are baie proprie, aer condiționat, cablu TV și terasă acoperită, protejată împotriva insectelor.

Pensiunea din Delta Dunării scoasă la vânzare dispune de restaurant cu bar și terasă, piscină pentru adulţi şi copii, jacuzzi, saună, loc de joacă pentru copii şi debarcader pentru lacul interior cu hidrobiciclete, caiace şi bărci cu rame.

Mai bine de jumătate din suprafața locației este luciu de apă cu adâncimea între 2,5 și 4 metri, apă ce este populată cu toate speciile de peşti caracteristice Deltei şi vegetaţia corespunzătoare, de la sălcii, salcâmi și nuferi, până la papură, stuf și stânjenei galbeni.

Pensiunea are amenajate estacade pentru pescuit. Iar pescarii pot prinde o gamă variată de pești, inclusiv crap, știucă, șalău sau biban.

Legat de timpul care trebuie parcurs pentru a ajunge la pensiune, după cum spune Constantin Prisecaru, „din portul Tulcea se ajunge în comuna Maliuc cu vaporul (cursă regulată zilnică) în 1,5 ore, iar cu barca în 35-40 de minute. Se poate ajunge cu mașina în dreptul comunei Maliuc, însă traversarea brațului Sulina se poate face doar cu barca”.

Turiștii cazați la pensiune pot ajunge în inima Deltei Dunării pe canalele Sontea, Olguța, Ocolitor, Centură, Războinița și Păpădia, precum și pe lacurile Băclănești, Ciobănica, Fortuna și Rotund, unde pot admira coloniile de pelicani, lebede, gâște și rațe sălbatice în mediul lor natural.

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Comuna Maliuc, de la centru de cercetare a stufului la destinație turistică

Aflată în județul Tulcea, comuna Maliuc este formată din cinci sate: Gorgova, Ilganii de Sus, Maliuc (reședința), Partizani și Vulturu. Comuna Maliuc se situează în prima treime vestică a Deltei Dunării, fiind unul din punctele incluse în foarte multe dintre traseele turistice dedicate vizitării Deltei Dunării.

Construită în anii 50 ca stațiune experimentală pentru exploatarea stufului, Maliuc a fost supranumită și „Orașul științei” în perioada regimului comunist. Numele provine de la Maliuc, un vechi pescar din zonă ce avea locuință acolo. Istoria comunei este strâns legată de ambițiile regimului comunist de a industrializa Delta Dunării.

În doar câțiva ani, zona a fost transformată într-un centru de cercetare stuficolă. Autoritățile comuniste au dorit să transforme așezarea într-un oraș modern cu câteva mii de locuitori, dotat cu bibliotecă cu peste 8.000 de volume, teatru sătesc și o viață culturală.

După decembrie 1989, odată cu prăbușirea dramatică a industriei stufului, comuna Maliuc a intrat într-un declin accentuat. În prezent, Maliuc are aproximativ 800 de locuitori, fiind o destinație turistică foarte căutată de cei care vin în Delta Dunării.

Comuna Maliuc. Sursa foto: Facebook / Primăria Comunei Maliuc

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