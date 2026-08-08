Tată și fiu, apel de urgență de pe un traseu necunoscut

Intervenția a mobilizat echipajele Salvamont Prahova și un elicopter SMURD, desfășurându-se în condiții meteorologice dificile, la o altitudine impresionantă.

Cei doi alpiniști germani parcurgeau o rută nouă pentru ei pe Peretele Văii Albe, un perete vertical cu o înălțime netă de aproximativ 400 de metri, recunoscut în comunitatea internațională de escaladă drept cea mai mare structură stâncoasă din România.

Conștienți de pericolele pe care le implică continuarea traseului fără o vizibilitate adecvată sau echipament adaptat noilor condiții de pe traseu, aceștia au luat decizia responsabilă de a opri avansarea și de a cere sprijinul structurilor profesioniste de salvare din România.

Distanța mare față de bază și verticalitatea peretelui au impus imediat alertarea echipajelor aeriene pentru o intervenție rapidă.

„Fiind responsabili, cei doi au preferat să ceară ajutorul structurilor Salvamont, special pregătite în salvarea montană din România, după ce au realizat că nu mai pot avansa și nici nu pot coborî în siguranță”, au precizat salvatorii montani.

Vremea nefavorabilă a schimbat planul inițial al salvatorilor

În sprijinul echipei terestre a fost trimis elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Într-o primă etapă, aeronava a reușit să insereze un salvamontist prahovean direct în perete, în apropierea celor doi cetățeni străini. Totuși, condițiile meteorologice s-au deteriorat rapid în zona înaltă a Bucegilor, plafonul de nori și curenții de aer forțând elicopterul să se retragă temporar și să aterizeze pe stadionul din Bușteni.

În tot acest timp, salvamontistul lăsat pe munte i-a asistat pe cei doi alpiniști germani în coborârea prin rapel peste 100 de metri, navigând porțiunile stâncoase extrem de abrupte până la atingerea unei zone de siguranță unde să poată aștepta revenirea aeronavei.

După o perioadă de așteptare în care salvatorii de la sol au pregătit terenul, condițiile meteo s-au ameliorat suficient pentru a permite reluarea manevrelor aeriene. Elicopterul SMURD Mureș a revenit deasupra Văii Albe și a efectuat cu succes operațiunea de extragere prin troliere a celor două persoane blocate.

Cei doi alpiniști au fost aduși la baza muntelui în siguranță. În urma evaluării primare, s-a constatat că aceștia nu prezentau leziuni sau probleme medicale, motiv pentru care au refuzat transportul la o unitate spitalicească, mulțumind salvatorilor români pentru eficiența și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea apelului din Bucegi.

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