Controale la frontieră pentru călătorii din Italia

Potrivit BBC News, măsurile au intrat în vigoare la miezul nopții, ora 22:00 GMT, și vor fi menținute timp de o lună. Decizia vine la o săptămână după ce Italia a introdus restricții similare, în urma unui aflux de aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta.

Oficialii spanioli au precizat că documentele a 5-10% dintre pasageri sunt verificate înainte ca aceștia să fie lăsați să coboare din avioane. Italia a anunțat, la rândul său, că verificările la frontieră sunt efectuate aleatoriu.

Criza i-a pus față în față pe liderul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, și pe liderul conservator al Italiei, Giorgia Meloni, care solicită de mult timp reguli europene mai stricte în privința migrației.

Italia spune că vrea să împiedice deplasarea migranților spre teritoriul său

Italia nu are o frontieră terestră comună cu Spania. Guvernul italian a declarat săptămâna trecută că decizia de a suspenda temporar libera circulație în spațiul Schengen a fost luată pentru a împiedica migranții care au intrat în Ceuta să își continue călătoria spre Italia.

Madridul a respins această poziție, afirmând că se bazează pe „argumente nefondate” și că nu are nicio bază în realitate, deoarece migranții care au intrat în Ceuta nu aveau cum să pătrundă în spațiul Schengen. Vineri, Spania a cerut Italiei să renunțe la verificări până duminică. Roma a anunțat că acestea vor fi menținute cel puțin până la 15 august, dată la care, potrivit autorităților italiene, Spania „se așteaptă la un nou val de migrație” în Ceuta.

Italia a precizat că cetățenii spanioli și cei ai Uniunii Europene sunt exceptați de la verificările suplimentare la sosirea în Peninsulă, aceste măsuri fiind aplicate doar persoanelor din afara UE.

Nu este însă clar cum ar trebui oficialii de frontieră să facă diferența între călătorii din UE și cei din afara Uniunii. Publicația El Pais a relatat că mai multe terminale aeroportuare din Italia s-au confruntat în ultimele zile cu impi de așteptare mari și cozi kilometrice, pasagerii care sosesc din Spania fiind direcționați către o linie specială pentru verificări.

Pasagerii care ajung în Spania, verificați la frontieră

În cazul controalelor instituite de Spania, autoritățile insistă că verificările privind imigrația sunt aleatorii. Totuși, o pasageră care a ajuns sâmbătă la Madrid a declarat pentru postul public RTVE că toți pasagerii din avionul său au fost obligați să își prezinte pașapoartele.

„Ni s-a spus că nu putem coborî din avion fără să ne prezentăm documentele”, a declarat Elisa. Un alt pasager a spus: „Am fost opriți și ni s-a cerut să prezentăm actele de identitate, pe care poliția părea să le aprobe”.

Spania a anunțat că verificările vor rămâne în vigoare până la 7 septembrie, „cu excepția cazului în care o schimbare a circumstanțelor care au dus la adoptarea lor justifică modificarea acestei perioade”. Suspendările temporare ale acordului Schengen nu reprezintă o premieră. Italia menține, de asemenea, controale la frontiera sa cu Slovenia.

Decizia Italiei de a suspenda pentru o lună regulile Schengen a fost susținută de Finlanda și Danemarca, în timp ce Cehia a cerut suspendarea temporară a apartenenței Spaniei la spațiul Schengen.

Aproape 1.400 de minori se află încă în Ceuta

Cei mai mulți dintre migranții care au ajuns săptămâna trecută în Ceuta au fost returnați în câteva zile. Se crede că aproximativ 100 de persoane au murit în timpul traversării. Aproape 1.400 de minori se află încă în enclavă, printre aceștia fiind „băieți și fete foarte mici”.

Spania nu a anunțat că se așteaptă la un al doilea val de traversări din Maroc.

BBC Arabic a identificat însă zeci de postări pe Facebook care fac apel la o a doua traversare la jumătatea lunii august. Unele dintre acestea promovau inclusiv echipamente de înot. Șase dintre grupurile respective aveau peste 100.000 de urmăritori. Meta a anunțat că a eliminat postările care încalcă politicile platformei.

Biroul premierului spaniol a declarat pentru El Pais că situația este monitorizată, dar că autoritățile nu se așteaptă la repetarea scenelor de săptămâna trecută.

Rețelele criminale și dezinformarea, indicate drept cauze ale crizei

Nu este clar exact de ce zeci de mii de migranți au încercat să intre în Ceuta. Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat însă că rețelele criminale care răspândesc dezinformare s-ar afla în spatele fenomenului. Guvernul spaniol a susținut această afirmație.

Traversările au avut loc după ce Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții opriți pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați automat în Maroc.

Marocul, la rândul său, a pus criza pe seama instanței. O sursă guvernamentală anonimă, citată de presa locală, a declarat că „elementul descurajator al sistemului s-a prăbușit, iar barajul a cedat nu sub greutatea infractorilor, ci din cauza deciziei unui judecător”.

Numărul mare de persoane care au înotat simultan spre Ceuta a ridicat întrebări cu privire la motivul pentru care polițiștii de frontieră marocani nu au încercat să îi oprească. Cele două enclave reprezintă de mult timp un punct de dispută diplomatică între Spania și Maroc, care nu recunoaște suveranitatea spaniolă asupra acestora.

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