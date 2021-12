Săptămână de săptămână, oamenii au încercat să deslușească misterul măștilor Masked Singer România. 4 dintre ele au avut forța de a-și ține ascunsă identitatea și a fi la un pas de marele trofeu. „Cabinetele detectivilor din toată țara vor completa în această seară toate dosarele. S-a muncit mult, s-a investigat intens și ne-am distrat pe cinste!”, spune Pavel Bartoș.

Marea Finală va fi deschisă cu un show pus în scenă de Fluture, care va electriza audiența cu un moment impresionant și le va face o mărturisire importantă detectivilor.

„Am ajuns să vă cunosc foarte bine. Vă cunosc grimasele, știu cum arată bucuria pe fața voastră. Dar vă asigur că același lucru l-am trăit eu sub mască, doar că voi nu ați văzut. Timp de aproape 3 luni am trăit într-un anonimat care mi-a fost confortabil. Astăzi este ziua în care dăm cărțile pe față!”, va spune Fluturele înainte de a urca pentru ultima oară pe scena Masked Singer România.

Cea mai enigmatică mască a acestui sezon își va face ieșirea din scenă la fel cum a fost în fiecare ediție până acum: într-un mister total. Chiar dacă timp de 13 săptămâni detectivii au pendulat între mai multe variante, nici măcar în marea finală nu s-au hotărât dacă Muma Pădurii este bărbat sau femeie.

„Ai fost fenomenală, ai fost one men show! Tare mi-e că e one men show și ne-a păcălit până acum că e femeie. Trebuie să o felicit că de fiecare dată își dă sufletul acolo, sub masca aia grea. Pentru că iar m-am dus în zona în care sunt convinsă că e un bărbat, trebuie să-l apreciez pentru cum stă pe tocurile alea de 12 centimetri”, va spune Mihaela Rădulescu despre Muma Pădurii.

