Joi, pe 9 decembrie, are loc finala „Masked Singer România”, sezonul 2. Fluturele, Șaorma, Albina si Muma Padurii vor urca pe scenă în fața publicului și a detectivilor, însă doar una va fi câștigătoare.

Cine e Fluturele de la „Masked Singer România”, sezonul 2

Fluturele de la „Masked Singer România” sezonul 2 a oferit câteva indicii despre identitatea lui. M-am distrat tare acum o săptămână când am auzit că aș putea fi o cântăreață profesionistă. E un compliment frumos, dar eu nu mă las dusă de valul succesului mult prea devreme. Succesul e iluzia cu care m-am hrănit foarte mult timp, am investit în lucruri pe care le consideram importante la vremea respectivă și am neglijat capitole mult mai importante. Aveam senzația că de pe podium nimic nu te poate da jos, fără să realizez că o rafală de vânt mă poate detrona. Este un preț pe care l-am plătit pe propria mea piele, iar eu sunt exemplul viu că cine zboară prea aproape de soare poate fi rănit și-și poate frânge aripile”, a spus acesta pe parcursul show-ului.

Cine e Șaorma de la „Masked Singer România”, sezonul 2

Jurații și-au dat cu părere referitor la Șaorma de la „Masked Singer România”, sezonul 2, însă nu au avut prea mult noroc. Cu toate astea, Șaorma le-a dat acestora câteva detalii. „Sunt un artist cu de toate. Lumea crede că am origini orientale. Sunt un sensibil. Am muzica în suflet și dansul în picioare. Numele meu este peste tot”, așa se descrie Șaorma.

Cine e Albina de la „Masked Singer România”, sezonul 2

Albina de la „Masked Singer România”, sezonul 2 i-a impresionat pe toți cu vocea sa, iar Inna a oferit chiar un nume mare al muzicii. „Este un accent în engleză. Asta mă face să cred că ai cântat pe marile scene ale lumii. O să zic Billie Eilish. De ce nu?”.

Alex Bogdan crede că este vorba despre cineva care a fost la „Românii au talent” și anume Laura Bretan. Rămâne de văzut cine s-a ascuns în spatele acestei măști.

Cine e Muma Pădurii de la „Masked Singer România”, sezonul 2

Muma Pădurii a fost una dintre măștile surprinzătoare de la „Masked Singer România” sezonul 2, care le-a cam dat bătăi de cap celor patru jurați.

„Momentul meu preferat este miezul nopții sau miezul acțiunii cum îmi place mie să-l numesc. Complicii mei de nădejde sunt luna plină, liliecii și lupii. Doamne, ce mă bucur că emisiunea asta e difuzată noaptea, așa că lucrurile merg în favoarea mea. Am de gând să câștig trofeul cu vocea, nu cu vorba. Nu, nu Vocea României, Vocea Pădurii!”, sunt câteva indicii date de Muma Pădurii despre identitatea ei.

Cine a câștigat „Masked Singer”, sezonul 1

Corbul a câștigat „Masked Singer România”, sezonul 1. Sub această mască s-a ascuns unul dintre cei mai iubiți actori din România: Mugur Mihăescu. „M-am imaginat direct la mine, la țară, la Sadova, unde mă jucam ca nebunul pe dealurile alea. A fost ca o întoarcere în timp. Dacă m-ați pune acum să mai stau încă zece zile pe papainoagele astea, aș sta cu plăcere. Nu am eu cea mai bună voce din lume, pentru că acesta nu e un concurs de talente, e un concurs de nebunie, iar dacă voi ați ales nebunul de mine în seara asta, eu vă mulțumesc din suflet”, le-a spus Mugur Mihăescu detectivilor imediat după demascare.

