Adrian Nartea este la zi cu filmările pentru serialul „Iubire cu pafum de lavandă” așa că are timp să stea cu familia lui, dar și să urmărească cu sufletul la gură noul sezon „Asia Express”. Din păcate, toată familia este fanul emisiunii, înclusiv fiicele actorului, însă în timpul difuzării, apare promo-ul de la „Iubire cu parfum de lavandă”, serial la care Mara și Petra nu au acces deoarece în serial apar scene romantice între tati și Michaela Prosan, actrița principală. „Problema este că acum se difuzează „Asia Express” și în pauze este promo-ul de la „Iubire cu parfum de lavandă”. Nu am cum să le feresc pentru că intenția mea era să le feresc, mai ales de scenele unde se văd niște săruturi. Sunt „călite”, iar noi suntem antrenați cu telecomanda, în secunda în care apare ceva să mutăm. Dar, na. E o chestiune delicată pe care o gestionăm. Ele au înțeles că tati se duce acolo la job, că exact cum este Superman, când îmbracă costumul, tati se îmbracă în Ștefan, personajul. Ca Elsa”, a povestit Adi Nartea pentru Libertatea.

Dacă fiicei cele mari i-a explicat situația și a înțeles, cea mică este încă în etapa în care nu prea pare dispusă să împartă afecțiunea părinților ei. „Cea mare înțelege pentru că are aproape 9 ani, cea mică mă întreabă de ce mă pup. O să înțeleagă și ea. Ea a înțeles repede, dar e o perioadă în care trebuie să-i explicăm lucrurile. Așa sunt mândre că tati e actor. Când văd că lumea mai vrea să facă poze cu mine, imediat își schimbă atitudinea. Sunt drăguțe, sunt minunate”, a mai completat actorul.

Pe Adrian Nartea l-am întâlnit la lansarea oficială a unei platforme europene de streaming gratuit, ARTE.tv, unde a fost nevoi să plece mai devreme, căci începea „Asia Express”. Chiar dacă de pe canapea competiția pare altfel, Nartea trăiește și acest sezon la cote maxime. „Dacă am învățat un lucru în „Asia Express” este că e foarte ușor să stai acasă și să zică că ai fi făcut mult mai bine. Nu există. Crede-mă. Când îi văd, le dau crezare și știu că probabil aș fi făcut la fel ca ei. Acum, pentru că am fost acolo și știu despre ce este vorba. Mă uit cu nostalgie. Adică mă uit și îmi doresc să fiu iar acolo, să trec iar prin probele alea, deși știu că este al naibi de greu”.

Cu atât mai mult cu cât are și favoriți. Chiar dacă nu a spus exact pe cine susține, dat fiind apropierea dintre ei, dar și faptul că i-au cerut sfatul înainte de a pleca spre Filipine, se pare că Ștefan Floroaica și Alexandru Ion se numără printre cei pe care Adi Nartea îi vede în finală. „Am mai povestit cu ei, dar nu este ca și cum nu și-au făcut temele. Ei și-au făcut temele. Adică, nu le-am spus nimic din ce nu știau deja. Practic au fost niște confirmări ale unor lucruri pe care ei le știau deja. Am mare încredere în ei. Le-am zis că cel mai greu pentru noi a fost să cerem cazare, adică să mergem la oameni să ne rugăm să ne lase la ei. În rest probele, autostopul le-am dres, le-am făcut cum am putut. Le-am zis să nu se bazeze pe viteză și pe forță fizică pentru că sunt multe lucruri care nu țin de asta, țin de altele. E o lecție de viață. Mă bucur că oamenii pot să o vadă, să o judece, dar să o vadă la televizor. E un mare avantaj să treci prin așa ceva. Doar să faci cunoștință cu o altă realitate și este un mare plus pentru tine ca om”, a mai completat Adrian Nartea pentru Libertatea.

