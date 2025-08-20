Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția

Cele mai bune nume din toate sezoanele Exatlon au fost selectate pentru a reprezenta fiecare țară, iar România mizează pe o echipă redutabilă. Astfel că, Wowbiz.ro a publicat prima imagine cu cei trei concurenți surprinși pe aeroportul din Elveția.

Trei dintre concurenții români care vor participa la Exatlon Mexic au fost surprinși pe aeroportul din Elveția, unde au avut escală înainte de zborul lung către Republica Dominicană. Este vorba despre Yamato Zaharia, maestru în arte marțiale, Ion Surdu, câștigătorul Exatlon 2019, Iulian Pîtea, fost finalist în 2020.

Îmbarcarea a avut loc marți dimineață, iar escalele sunt ținute secret pentru a nu dezvălui traseul complet al echipei.

Potrivit Wowbiz, Exatlon Mexic va aduce în fața telespectatorilor cele mai tari confruntări, acolo unde doar cei mai rezistenți fizic și psihic vor putea supraviețui. Miza este uriașă: marele premiu internațional și onoarea de a fi declarat cel mai bun dintre cei buni.

Yamato Zaharia are o poveste de viață interesantă și este de neînvins atunci când intră în ring. El a participat și la  competiția „Fight 4 U Club”, pe care a câștigat-o după ce a învins mai mulți luptători activi din Legiunea Străină. Aceștia organizează în România competiții de gen, unde efortul fizic e dus la extrem.

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon 2019, Ion Surdu, a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj.

Iulian Pîtea este un săritor cu schiurile din România care a participat la Cupa Mondială de Sărituri cu schiurile și a concurat pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 intitulat primul sportiv care a reprezentat România la Sărituri cu schiurile.

