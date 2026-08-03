Alături de căpitanii celor două echipe, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga fiecare probă și pentru a se bucura de recompensa mult dorită, în timp ce echipa învinsă va ajunge, din nou, la muncă.

De această dată, concurenții ajung în inima Brașovului, unde îi așteaptă provocări spectaculoase și misiuni la care nici nu s-ar fi gândit. Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean, Jean de la Craiova și Emy Alupei sunt vedetele care intră în competiție, pregătite să lupte pentru relaxare și să facă față surprizelor pregătite de nea Mărin.

Nea Mărin, BDLP și Cristina PuceanIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

„Uite că acum a venit momentul să vin la nea Mărin. Simt că este nevoie să îi demonstrez că pot! Știu că este zodia Berbec și Berbecii ori te plac, ori nu te plac. Dacă ești fițos și arogant cu el, s-a terminat șmecheria și o să fie pe cocoașă!”, va spune Emy Alupei, venită pentru prima dată în show.

În același timp, Cristina Pucean, aflată și ea în premieră, în această emisiune, va declara: „Chiar mi-am dorit să ajung mult de tot aici și a fost un amalgam de sentimente. Băi, aș merge, dar îmi este frică de nea Mărin, dar aș vrea să arăt și ce pot.”

Bogdan de la Ploiești va dezvălui despre gazda emisiunii: „Eu, în prima zi, nu voiam să fiu prins de nea Mărin, așa că mi-am pus alarma, m-am trezit și ne-am pregătit ușor. Sper ca oamenii să fie bucuroși să ne vadă în toate contextele și să simtă energia noastră pozitivă!”, în timp ce Jean de la Craiova va face, la rândul său, o declarație despre gazda formatului: „Voi vă dați seama dacă nea Mărin mă trezește la șapte dimineața, la ce oră se trezește el? Cu câtă energie și putere?”.

Ce surprize le-a pregătit nea Mărin noilor concurenți? Cine va face față cu brio primei provocări și cine va ajunge direct la muncă? Toate răspunsurile vin în această seară, de la ora 20.30, într-o ediție plină de adrenalină și momente neașteptate, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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