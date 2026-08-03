Cunoscută pentru stilul său vestimentar relaxat, dar și pentru imaginile autentice din viața de zi cu zi, Adela Popescu a demonstrat încă o dată că știe să facă o tranziție spectaculoasă la un eveniment cu ștaif. Prezentă la nunta fiicei renumitului terapeut Carmen Barcan, vedeta a fost una dintre cele mai admirate apariții ale serii, alegând un outfit îndrăzneț și sofisticat.

Actrița a atras toate privirile când a apărut într-o rochie realizată din dantelă neagră. Piesa vestimentară a ieșit în evidență prin mânecile voluminoase, decolteul adânc în V, dar mai ales prin dantela, care i-a pus în valoare silueta.

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Conștientă de contrastul dintre ipostazele simple în care se afișează uneori pe rețelele de socializare și look-ul extrem de glam ales pentru această ocazie, Adela Popescu a transmis un mesaj plin de umor comunității sale online: „De la porumb la dantelă nu e decât un pas. :)”.

Cum a reacționat Cosmin Seleși când a văzut-o pe Adela Popescu la nuntă

Apariția îndrăzneață a vedetei a stârnit imediat reacții și printre colegii de breaslă prezenți la eveniment. Adela Popescu a împărtășit pe Instagram un moment amuzant petrecut alături de Cosmin Seleși, care a rămas surprins de alegerea ei vestimentară.

„Scumpe, când m-a văzut Cosmin Seleși m-a întrebat: «Bărbati-tu te-a văzut cum ai ieșit din casă?». I-am spus că da. Dacă te sună, să îi zici și tu la fel”, a povestit Adela Popescu pe rețelele de socializare, glumind pe seama unei posibile reacții din partea soțului său, Radu Vâlcan.

Nunta fiicei lui Carmen Barcan a reunit nume cunoscute din showbizul românesc. Alături de Adela Popescu, printre invitate s-au numărat Alexia Țalavutis și Lora, care au și cântat la nuntă, Andreea Caranda – producătoarea emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV, Cosmin Seleși.

Sursa foto: Instagram – Adela Popescu

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