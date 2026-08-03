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Pentru intervalul 3 august, ora 10.00 – 4 august, ora 10.00, codul roșu de temperaturi extreme vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. În această perioadă, județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș sunt sub cod portocaliu, iar restul regiunilor din Oltenia, Moldova, Muntenia și Transilvania se află sub cod galben.

Situația se va agrava în intervalul 4 august, ora 10.00 – 5 august, ora 10.00, când codul roșu se va extinde și în județul Timiș, alături de Satu Mare, Bihor și Arad. Codul portocaliu se va lărgi spre sudul Banatului, Transilvania, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, în timp ce restul Munteniei, Dobrogei și Moldovei rămân sub avertizare de cod galben.

Ghidul de supraviețuire pe caniculă: cele 10 recomandări transmise de DSU

În fața acestor condiții meteorologice severe, Departamentul pentru Situații de Urgență a formulat o listă clară cu 10 recomandări esențiale pentru protejarea sănătății. Prima măsură vizează evitarea deplasărilor în orele de vârf, recomandându-se mersul doar dimineața devreme sau seara, pe trasee umbrite. A doua regulă le cere cetățenilor să evite expunerea directă la soare, aglomerațiile și efortul fizic intensiv între orele 11.00 și 18.00.

✅Recomandări esențiale pentru protejarea sănătății:

🕗 Evitați deplasările în orele de vârf�• Deplasați-vă dimineața devreme sau seara.�• Alegeți trasee umbrite și alternați mersul cu perioade de repaus.

☀️ Protejați-vă de soare și evitați efortul fizic�• Evitați expunerea directă la soare, aglomerațiile și activitățile solicitante între 11.00 și 18.00.

👵 Aveți grijă de persoanele vulnerabile�• Păstrați legătura cu persoanele vârstnice, verificați starea lor de sănătate și oferiți sprijin atunci când este nevoie.

🚗 Nu lăsați niciodată în autoturisme:�❌ Copii;�❌ Animale de companie;�❌ Recipiente sub presiune (brichete, tuburi de deodorant etc.), mai ales dacă mașina este expusă la soare.

👒 Îmbrăcați-vă corespunzător�• Purtați pălării, ochelari de soare și haine lejere, deschise la culoare, din materiale ușoare.

💧 Hidratați-vă constant�• Consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea.

🥤 Evitați�• Alcoolul;�• Băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr.

🍎 Alimentați-vă sănătos�• Consumați fructe și legume proaspete.

🔥 ATENȚIE! RISC CRESCUT DE INCENDII

În perioadele caniculare, uscăciunea și temperaturile ridicate favorizează izbucnirea incendiilor.

⚠️ Vă rugăm:�• Să NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt;�• Să NU aruncați la întâmplare resturile de țigări;�• Să NU lăsați în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune.

📞 În caz de urgență, apelați imediat 112!

Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐠𝐡𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚̆ de pe platforma națională Fiipregatit.ro. https://fiipregatit.ro/ghiduri/-despre-8-17”, a transmis DSU într-o postare pe Facebook.

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