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Pentru intervalul 3 august, ora 10.00 – 4 august, ora 10.00, codul roșu de temperaturi extreme vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. În această perioadă, județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș sunt sub cod portocaliu, iar restul regiunilor din Oltenia, Moldova, Muntenia și Transilvania se află sub cod galben.

Situația se va agrava în intervalul 4 august, ora 10.00 – 5 august, ora 10.00, când codul roșu se va extinde și în județul Timiș, alături de Satu Mare, Bihor și Arad. Codul portocaliu se va lărgi spre sudul Banatului, Transilvania, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, în timp ce restul Munteniei, Dobrogei și Moldovei rămân sub avertizare de cod galben.

Ghidul de supraviețuire pe caniculă: cele 10 recomandări transmise de DSU

În fața acestor condiții meteorologice severe, Departamentul pentru Situații de Urgență a formulat o listă clară cu 10 recomandări esențiale pentru protejarea sănătății. Prima măsură vizează evitarea deplasărilor în orele de vârf, recomandându-se mersul doar dimineața devreme sau seara, pe trasee umbrite. A doua regulă le cere cetățenilor să evite expunerea directă la soare, aglomerațiile și efortul fizic intensiv între orele 11.00 și 18.00.

„ Recomandări esențiale pentru protejarea sănătății:

Evitați deplasările în orele de vârf�• Deplasați-vă dimineața devreme sau seara.�• Alegeți trasee umbrite și alternați mersul cu perioade de repaus.

Protejați-vă de soare și evitați efortul fizic�• Evitați expunerea directă la soare, aglomerațiile și activitățile solicitante între 11.00 și 18.00.

Aveți grijă de persoanele vulnerabile�• Păstrați legătura cu persoanele vârstnice, verificați starea lor de sănătate și oferiți sprijin atunci când este nevoie.

Nu lăsați niciodată în autoturisme:� Copii;� Animale de companie;� Recipiente sub presiune (brichete, tuburi de deodorant etc.), mai ales dacă mașina este expusă la soare.

Îmbrăcați-vă corespunzător�• Purtați pălării, ochelari de soare și haine lejere, deschise la culoare, din materiale ușoare.

Hidratați-vă constant�• Consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea.

Evitați�• Alcoolul;�• Băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr.

Alimentați-vă sănătos�• Consumați fructe și legume proaspete.

ATENȚIE! RISC CRESCUT DE INCENDII

În perioadele caniculare, uscăciunea și temperaturile ridicate favorizează izbucnirea incendiilor.

Vă rugăm:�• Să NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt;�• Să NU aruncați la întâmplare resturile de țigări;�• Să NU lăsați în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune.

În caz de urgență, apelați imediat 112!

Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐠𝐡𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚̆ de pe platforma națională Fiipregatit.ro. https://fiipregatit.ro/ghiduri/-despre-8-17”, a transmis DSU într-o postare pe Facebook.