România, pe locul al treilea, în topul celor mai periculoase țări pentru șofat

Țara noastră ocupă locul al treilea, cu 68 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Chiar dacă poziția este una îngrijorătoare, datele arată și o evoluție pozitivă față de anul anterior. În clasamentul precedent, România se afla pe locul al doilea, cu 77 de decese rutiere la un milion de locuitori. De altfel, la nivel european, România a fost anul trecut țara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere.

În 2025, România a raportat 1.296 de decese rutiere, la o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori.

Rata mortalității rutiere din România este cu 58% peste media UE, potrivit datelor analizate în raport.

Există însă și un indicator care arată că lucrurile s-au îmbunătățit pe termen lung.

Comparativ cu 2015, numărul deceselor rutiere din România a scăzut cu 32%.

România nu este însă țara care a înregistrat cea mai mare reducere în ultimul deceniu.

Lituania conduce acest clasament, cu o scădere de 43%, urmată de Letonia, cu 37%, Bulgaria, cu 36%, Grecia, cu 35%, și Ungaria, cu 30%.

Astfel, România are o evoluție importantă în ultimii zece ani, însă rata actuală a mortalității rutiere rămâne printre cele mai ridicate din Europa.

Serbia și Bulgaria sunt înaintea României

România este devansată în clasament de două țări din regiune.

Serbia ocupă primul loc, cu 74 de decese rutiere la un milion de locuitori. Țara a înregistrat 488 de decese rutiere și are o rată a mortalității cu 72% peste media UE.

Serbia își păstrează astfel poziția de lider pentru al doilea an consecutiv, chiar dacă numărul deceselor este ușor mai mic decât în anul precedent.

Bulgaria se află pe locul al doilea, cu 71 de decese rutiere la un milion de locuitori. În 2025, țara a raportat 456 de decese rutiere.

Bulgaria a urcat un loc față de clasamentul anterior, însă, la fel ca Serbia și România, rămâne în partea de sus a clasamentului european al mortalității rutiere.

Topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi

Clasamentul pentru 2026, realizat pe baza datelor privind decesele rutiere din 2025, arată astfel:

Locul 1 – Serbia: 74 de decese la un milion de locuitori, 488 de decese în total

Locul 2 – Bulgaria: 71 de decese la un milion de locuitori, 456 de decese în total

Locul 3 – România: 68 de decese la un milion de locuitori, 1.296 de decese în total

Locul 4 – Croația: 67 de decese la un milion de locuitori, 261 de decese în total

Locul 5 – Letonia: 63 de decese la un milion de locuitori, 118 decese în total

Locul 6 – Portugalia: 55 de decese la un milion de locuitori, 589 de decese în total

Locul 7 – Grecia: 50 de decese la un milion de locuitori, 517 decese în total

Locul 8 – Italia: 49 de decese la un milion de locuitori, 2.897 de decese în total

Locul 8 – Franța: 49 de decese la un milion de locuitori, 3.263 de decese în total

Locul 10 – Lituania: 48 de decese la un milion de locuitori, 138 de decese în total

Locul 10 – Ungaria: 48 de decese la un milion de locuitori, 454 de decese în total

Cifrele arată că România nu este singura țară europeană cu o rată ridicată a mortalității rutiere. Croația, cu 67 de decese la un milion de locuitori, și Letonia, cu 63, completează primele cinci poziții.

Problemele de siguranță rutieră nu se limitează la Europa de Est.

Printre primele zece țări cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere se află și destinații foarte populare pentru vacanțele europene.

Portugalia are 55 de decese rutiere la un milion de locuitori, în timp ce Grecia are 50.

Italia și Franța sunt la egalitate, cu câte 49 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Norvegia și Suedia, cele mai sigure țări pentru șoferi

La polul opus se află țările nordice. Norvegia și Suedia sunt la egalitate pe primul loc în clasamentul siguranței, cu doar 19 decese rutiere la un milion de locuitori.

Diferența față de România este considerabilă: rata din cele două țări nordice este de aproximativ 3,6 ori mai mică decât cea din România.

După Norvegia și Suedia urmează Regatul Unit și Danemarca, ambele cu 23 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Elveția are, de asemenea, o rată redusă, de 24 de decese la un milion de locuitori.

Lituania, exemplu de progres în siguranța rutieră

Datele privind evoluția din ultimul deceniu arată diferențe importante între țările europene.

Lituania este unul dintre cele mai bune exemple. Numărul deceselor rutiere a scăzut cu 43% din 2015, cea mai mare reducere dintre țările analizate în acest clasament.

Letonia a înregistrat o scădere de 37%, Bulgaria de 36%, Grecia de 35%, iar Ungaria de 30%.

România se află la rândul său într-o zonă de progres, cu o reducere de 32% față de 2015.

La polul opus, unele destinații turistice au avut progrese mult mai mici.

În Portugalia, numărul deceselor rutiere a scăzut cu doar 1% față de 2015, iar Franța a înregistrat o reducere de numai 6%.

Drumurile se schimbă după ce treci granița

Mattijs Wijnmalen, director executiv la VignetteSwitzerland.com, atrage atenția asupra diferențelor majore dintre țările europene.

„Concluziile acestui raport prezintă o imagine dură și îngrijorătoare a discrepanțelor severe în materie de siguranță cu care se confruntă șoferii în Europa de astăzi. Serbia ocupând primul loc în clasament, cu 72% peste media UE, urmată îndeaproape de Bulgaria și România, evidențiază o criză persistentă în materie de infrastructură și siguranță rutieră în Europa de Est, care necesită o atenție urgentă în materie de reglementări”, a subliniat Mattijs Wijnmalen.

Expertul subliniază însă că riscurile nu sunt întâlnite doar în Europa de Est.

„Centrele turistice majore din Europa de Vest, precum Italia și Franța, se află la egalitate pe locul opt, cu rate ale mortalității rutiere cu 14% mai mari decât media actuală de referință a UE”.

În opinia sa, diferențele dintre țări sunt importante pentru cei care pleacă la drum în vacanță.

„Pentru oricine intenționează să închirieze un vehicul (…) sau dacă porniți într-o călătorie rutieră europeană anul acesta, aceste noi date servesc drept o reamintire esențială a faptului că siguranța traficului și calitatea drumurilor se schimbă în momentul în care treceți o frontieră. A fi informat și a vă adapta obiceiurile de condus la condițiile locale este o necesitate absolută”, a mai precizat expertul.

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