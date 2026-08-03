Cauza fumului a fost rapid identificată. „Investigațiile efectuate până acum arată că o carcasă de încărcare pentru căști a alunecat într-un scaun și s-a blocat”, a declarat Swiss joi. „Acest lucru a deteriorat dispozitivul, provocând supraîncălzirea acestuia și, în consecință, producerea de fum”.

Pericolul bateriilor litiu-ion la bord

Acest incident scoate din nou în evidență riscurile asociate utilizării dispozitivelor electronice personale la bordul avioanelor. Bateriile litiu-ion și litiu-polimer, utilizate în gadgeturi precum căști, laptopuri sau smartphone-uri, pot deveni periculoase dacă sunt deteriorate. Ele pot intra într-un proces cunoscut sub numele de „fugă termică”, o reacție în lanț care poate provoca supraîncălzirea și chiar aprinderea dispozitivului.

Problema este considerată de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) drept „unul dintre riscurile de siguranță cu cea mai rapidă creștere din industria aviatică”. În Statele Unite, Administrația Federală a Aviației (FAA) raportează două incidente grave pe săptămână cauzate de astfel de baterii. Din fericire, până acum, nu au fost înregistrate accidente aeriene internaționale din această cauză.

Un exemplu recent al gravității situației a avut loc în ianuarie 2025, când un incendiu provocat de o baterie externă defectă a izbucnit la bordul unui avion Air Busan, în Coreea de Sud. Aeronava, care transporta 176 de pasageri, nu apucase să decoleze, iar aceștia au fost evacuați în siguranță cu ajutorul toboganelor de urgență. Totuși, avionul a fost complet distrus de flăcări.

Reguli mai stricte pentru pasageri

În fața acestor riscuri, Swiss a introdus încă din ianuarie 2026 reguli mai stricte privind utilizarea bateriilor externe la bord. „Acestea trebuie să fie purtate fie asupra dumneavoastră, în buzunarul scaunului, fie în bagajul de mână plasat sub scaun”, a explicat compania. În plus, utilizarea și încărcarea bateriilor externe în timpul zborului sunt interzise, iar fiecare pasager are voie să transporte maximum două astfel de dispozitive.

„Este interzis să transportați baterii externe în bagajul de cală sau să le depozitați în compartimentul de deasupra”, a subliniat Swiss.

Incidentele recente subliniază nevoia unor măsuri mai stricte, mai ales că tot mai mulți pasageri călătoresc cu dispozitive electronice. Într-o industrie în care siguranța este prioritatea zero, companiile aeriene sunt obligate să se adapteze rapid la noile provocări tehnologice.

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