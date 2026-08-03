Unde se oprește energia electrică în București

Compania Rețele Electrice Muntenia a anunțat că aceste opriri sunt complet necesare pentru a permite echipelor tehnice să efectueze lucrări esențiale de mentenanță, modernizare și reparație a rețelei de distribuție.

„Am programat lucrări de modernizare, de reparații sau de mentenanță în instalațiile noastre, astfel încât clienții să beneficieze de un serviciu performant de distribuție a energiei electrice, în condiții de siguranță. Aceste lucrări necesită întreruperea programată a alimentării cu electricitate, conform orarului de mai jos. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create”, a transmis compania Rețele Electrice.

În Capitală, lucrările tehnice vor viza segmente din mai multe sectoare, fiind programate în intervalul orar 9.00 – 17.00.

Marți, 4 august 2026, alimentarea cu energie electrică va fi sistată în sectorul 1 din București, pe strada Virgiliu, în perimetrul delimitat de străzile Știrbei Vodă, Virgiliu, Cotiturii și Lipova, dar și pe străzile Difuzorului, Dobrogei și Dimitrie Gusti.

Joi, 6 august 2026, echipele de intervenție vor acționa în sectorul 3. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc sau își desfășoară activitatea pe Drumul Gura Făgetului, strada Brățării, Drumul Gura Siriului și Drumul Gura Putnei.

Zonele din județul Ilfov afectate de sistările programate

În județul Ilfov, lista localităților care rămân fără curent electric este mai extinsă, lucrările desfășurându-se tot între orele 9.00 și 17.00.

Luni, 3 august 2026, curentul va fi oprit în Copăceni (pe strada Principală), în comuna 1 Decembrie (pe DJ401D), precum și în orașul Buftea, pe Șoseaua București – Târgoviște (la numărul 4) și pe strada Răsăritului (la numărul 78).

Marți, 4 august 2026, vor avea loc intervenții ample în Tunari (strada Câmpului, intrarea Câmpului, Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Decebal și Nicolae Iorga) și în Dragomirești-Vale, pe strada Micșunelelor și străzile adiacente Ghioceilor, Albăstrelelor, Petuniei, Zorelelor, Gladiolelor, Ficusului, Castanilor și Sânzienelor. În aceeași zi, alimentarea va fi oprită în Pantelimon pe strada Viilor și străzile laterale, în Măgurele pe strada Aluniș cu străzile adiacente, dar și în Jilava, pe strada Odăi.

Miercuri, 5 august 2026, este programată o singură intervenție în Ilfov, în orașul Otopeni, unde locuitorii de pe strada Mesteacănului nu vor avea energie electrică în intervalul 9.00 – 17.00.

Localitățile din județul Giurgiu care rămân fără curent

Compania de distribuție va executa lucrări de întreținere și pe rețeaua care alimentează județul Giurgiu.

Luni, 3 august 2026, între orele 9.00 și 17.00, se va opri curentul în localitatea Cucuruzu, pe străzile Pleșului, Popeni și Câmpului. Tot în localitatea Cucuruzu, marți, 4 august 2026, va fi afectată strada Ciurari, în același interval orar.

Miercuri, 5 august 2026, sunt stabilite opriri în intervalul 10.00 – 16.00 în localitatea Palanca, pe strada Ion Ionescu Brăila, precum și în localitatea Stoenești, pe drumul comunal DC148.