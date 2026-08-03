„La centrala de la Cernavodă, care are nevoie de răcire pentru a putea funcționa reactorul, prizele de absorbție a apei care să fie pompată spre răcire mai au foarte puţin mai au foarte puțin, vreo 10 cm, până să ajungă la suprafață. Acum sunt la 2,05 metri, iar la 1,95 metri centrala intră în procesul de a fi oprită pentru siguranță”, a explicat Miruță.

Ministrul a criticat lipsa de acțiune a autorităților și a subliniat că proiectul de dragare, care ar permite direcționarea unui volum mai mare de apă spre Cernavodă, zace „în sertare” de ani de zile.

„O vorbă românească spune că trebuie să-ți faci iarna car și vara sanie. Ce să vedeți? Acel proiect este înfundat, blocat în sertare la Ministerul Transporturilor de vreo trei ani și jumătate”, a declarat acesta.

El a mai precizat că nu a reușit să identifice exact responsabilii pentru blocaj, dar a catalogat situația drept una de „nepăsare, incoerență guvernamentală și un pic de inconștiență”.

Potrivit lui Miruță, realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă depinde în mod direct de acest proiect, fiind necesară o creștere a volumului de apă între brațul Bala și Dunărea Veche.

„Se știau lucrurile astea! De ce n-a fost considerată o prioritate? De ce nu s-au alocat bani? De ce nu s-a deblocat proiectul din Ministerul Transporturilor, nu știu. Eu pot doar să vă spun că, aproape de când am ajuns acolo, sunt în situația să tot strâng cioburi sparte de cei care au avut alte priorități”, a adăugat ministrul USR.

Autoritățile au identificat o serie de măsuri pentru a crește debitul Dunării la Cernavodă, printre care detonarea unei stânci și lucrări de dragare pe Dunărea Veche. Operațiunile pentru implementarea soluțiilor vor continua luni dimineață.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.