Militarii au reluat detonările pe Dunăre și încearcă dislocarea stâncii Pârjoaia

UPDATE ora 09.58: Stânca Pârjoaia a fost detonată luni, în jurul orei 09.40, cu 100 de kilograme de explozibil. O parte din stâncă ar fi reușit să fie dizlocată.

Operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia au eșuat în cursul zilei de duminică, 2 august 2026, așa că militarii au reluat detonările pe Dunăre luni dimineața. Armata încearcă astfel să devieze cursul principal al fluviului spre Centrala Nucleară de la Cernavodă.

În cursul zilei de luni, militarii ar urma să folosească o cantitate dublă de explozibil față de ziua precedentă, după cum anunța contraamiralul Marcel Neculae, locţiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale.

Prima tentativă de detonare a stâncii Pârjoaia și schimbarea cursului Dunării a eșuat

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a demarat o operațiune de amploare pe Dunăre pentru a asigura alimentarea cu apă a Reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în contextul scăderii dramatice a nivelului fluviului.

Intervenția a început duminică, însă prima încercare de detonare a stâncii Pârjoaia, necesară pentru devierea cursului Dunării, a eșuat.

Conform declarațiilor contraamiralului Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, stânca Pârjoaia nu a fost dislocată în urma primelor explozii.

„Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul doi. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Scafandrii Forțelor Navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă”, a declarat contraamiralul Marcel Neculae, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, în cursul zilei de duminică.

Primele teste pentru detonarea stâncii de pe Dunăre se încheiaseră cu succes

Potrivit unui comunicat al MApN, operațiunea de duminică implica peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice.

„Primele teste au reușit în siguranță! Urmează trei explozii controlate cu încărcături de mare putere. Scafandrii de luptă EOD au efectuat cu succes primele teste, în cadrul cărora au detonat controlat încărcături explozive de mici dimensiuni. Urmează trei detonări controlate, fiecare utilizând o încărcătură de mare putere, pentru devierea debitului brațului Bala către brațul Dunărea Veche, în vederea alimentării cu apă a Centralei de la Cernavodă”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, la scurt timp după primele teste.

Operațiunea de deviere a cursului Dunării ar fi împărțită în două etape

Operațiunea de deviere a cursului Dunării este împărțită în două etape. În prima fază, se urmărește detonarea stâncii Pârjoaia, situată pe brațul Bala. Ulterior, patru barje încărcate cu piatră, fiecare având o lungime de 70 de metri și o înălțime de trei metri, vor fi scufundate pentru a reduce debitul de apă pe acest braț și a-l redirecționa către brațul Dunărea Veche.

Hidrologii avertizează că debitul Dunării va coborî la 1.400 mc/s

Debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, va scădea în zilele următoare până la 1.400 metri cubi pe secundă, un nivel similar minimului istoric înregistrat în 1985, conform datelor furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), citate de Agerpres.

Nivelul va rămâne staționar până pe 9 august, cu mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor înregistra o scădere ușoară.

Intervenția pe Dunăre implică riscuri ridicate din cauza condițiilor hidrologice

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a subliniat că intervenția prezintă un grad ridicat de complexitate, din cauza nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării.

„Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Principala provocare o reprezintă nivelurile extrem de scăzute ale Dunării, care ar putea împiedica atingerea efectului hidraulic dorit”, se arată în comunicatul ANAR. De asemenea, lucrările pot provoca o creștere temporară a turbidității apei.

În ciuda provocărilor, autoritățile dau asigurări că vor face toate eforturile necesare pentru a menține debitul de apă necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

„Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației. Facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică”, a transmis ANAR.

Dunărea, la cele mai scăzute niveluri din ultimele trei decenii

Nivelul Dunării a ajuns la cote alarmant de scăzute, atât în România, cât și în țările vecine, precum Ungaria și Serbia. Datele Administrației Naționale Apele Române arată că debitul la intrarea în țară a ajuns duminică la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu o tendință de scădere până la 1.450 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul săptămânii. În Ungaria, această situație a determinat chiar închiderea centralei nucleare Paks, care funcționa de peste 40 de ani, din cauza lipsei de apă pentru răcire.

„Prognoza pentru următoarele 10 zile indică o cvasistaționaritate, chiar cu o tendință de scădere. Ne apropiem de valorile minime istorice din ultimele trei decenii”. a declarat Sorin Rîndașu, director general adjunct al ANAR, potrivit Mediafax.

Scăderea nivelului Dunării reprezintă o amenințare serioasă pentru producția de energie a României, în special pentru funcționarea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, singura unitate operațională în prezent. Guvernul a analizat mai multe soluții tehnice, inclusiv construirea unor diguri de dirijare pentru a redirecționa o parte din apă către Dunărea Veche și, implicit, spre zona reactorului.

România este în stare de alertă în august din cauza crizei din energie

Vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat instituirea stării de alertă la nivel național pentru luna august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocată de secetă și de reducerea debitelor râurilor, dar mai ales ale Dunării.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a precizat Bolojan, care deține interimar și portofoliul de ministru al Energiei, potrivit sursei citate mai sus.

În același timp, Guvernul a alocat șapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, bani destinați Administrației Fluviale a Dunării de Jos pentru lucrări de întreținere în zona aducțiunii dinspre Cernavodă. Aceste lucrări sunt esențiale pentru menținerea în funcțiune a Grupului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă.

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