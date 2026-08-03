ANCPI susține că infrastructura IT este „învechită”

Problemele recente au scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii IT a agenției. Potrivit caietului de sarcini al licitației, rețeaua ANCPI este deservită de echipamente învechite, cu garanția expirată sau aflate la sfârșitul ciclului de viață.

„Infrastructura de comunicații utilizată de ANCPI, compusă din echipamente de tip router/firewall provenind din game tehnologice diferite, este fragmentată și învechită, cu servicii de suport și garanție aproape expirate sau deja încheiate (EoS/EoL)”, se arată în documentul analizat de sursa citată mai sus.

Ce ar presupune noua investiție de 5 milioane de euro

Proiectul prevede achiziția și implementarea unor echipamente de tip Next Generation Firewall (NGFW) integrate într-o arhitectură SD-WAN.

Aceste soluții vor include analiza infrastructurii existente, proiectarea arhitecturală, configurarea, instalarea și integrarea echipamentelor, migrarea serviciilor și instruirea personalului pentru administrarea centralizată.

„Actualizarea echipamentelor la o arhitectură cu tehnologie modernă, cu funcții NGFW avansate și administrare în mod centralizat, va crește semnificativ nivelul de securitate al rețelei. Măsurile de securitate integrate vor proteja datele instituției împotriva atacurilor cibernetice, vulnerabilităților și accesului neautorizat”, se mai precizează în document.

Cum funcționează infrastructura ANCPI

ANCPI gestionează evidența cadastral-juridică prin intermediul celor 42 de oficii teritoriale, susținute de Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară, cunoscut sub denumirea de e-Terra. Acest sistem oferă funcționalități esențiale, precum administrarea planurilor cadastrale și a cărților funciare.

Conform datelor din caietul de sarcini, infrastructura IT a ANCPI este depășită, iar serviciile digitale interne, externe și publice sunt furnizate printr-un centru de date principal din București și un centru de date secundar din Brașov, care preia funcțiile critice în caz de urgență. Conexiunile dintre locații și centrele de date se bazează pe rețele MPLS VPN și conexiuni locale la internet, ceea ce sporește expunerea la atacuri cibernetice.

Reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate

Joi, 30 iulie 2026, Guvernul anunța finalizarea reconstrucției infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental. Executivul preciza că aplicația urmează să treacă printr-un proces riguros de testare înainte de repunerea în funcțiune, informează News.ro.

„Reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicaţia a fost instalată şi configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcţiune pentru utilizatori. În prezent se desfăşoară etapa finală de validare”, se arrăta în comunicatul emis de Guvern.

Sistemele urmau să treacă printr-o serie de teste de securitate

Specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint efectuează teste independente pentru a evalua securitatea, funcționalitatea și performanța aplicației.

Scopul acestor verificări este de a identifica și remedia eventualele vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea sau disponibilitatea serviciilor.

„Fiecare aspect identificat este remediat şi retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcţiune numai după confirmarea îndeplinirii cerinţelor operaţionale şi a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”, subliniază Executivul.

Guvernul consideră incidentul de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) drept un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică. În paralel cu remedierea situației, autoritățile au intensificat măsurile de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivel național.

„În paralel cu măsurile de remediere, Guvernul a dispus intensificarea acţiunilor de prevenire şi consolidare a securităţii cibernetice la nivelul tuturor instituţiilor publice. În acest sens, Guvernul, în colaborare cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a transmis tuturor instituţiilor publice centrale şi locale o informare privind măsurile necesare pentru creşterea rezilienţei cibernetice şi prevenirea unor incidente similare”, precizează Guvernul.

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