Cum se aplică noul tarif de 1 leu în Arad, de la 1 august

Schimbarea tarifară este deja funcțională, iar călătorii pot achiziționa noul titlu de călătorie prin canalele obișnuite de vânzare puse la dispoziție de Compania de Transport Public Arad. Astfel, orice bilet achiziționat oferă dreptul la călătorii nelimitate pe întreaga rețea urbană timp de o zi întreagă, din momentul validării.

Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe orașe europene încearcă să găsească soluții sustenabile pentru mobilitatea urbană.

Ce scop are biletul 1 leu pe zi pentru transportul public în Arad

În timp ce în alte regiuni tarifele pentru transportul public au crescut din cauza scumpirii energiei și a carburanților, administrația din Arad a ales să subvenționeze consistent aceste servicii pentru cetățeni.

Autoritățile locale mizează pe un efect rapid al acestei măsuri, mai ales că pragul financiar de 1 leu pe zi este unul pur simbolic. Reprezentanții primăriei subliniază că obiectivul principal este schimbarea comportamentului de mobilitate al cetățenilor, prin oferirea unei alternative viabile, economice și rapide la deplasarea cu autoturismul propriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE