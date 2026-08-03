Ariana Grande va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului „Eternal Sunshine”, programată pentru începutul lunii septembrie. Decizia vine într-un context în care artista s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase comentarii legate de aspectul său fizic și de starea de sănătate.

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Ariana Grande se retrage temporar din viața publică

Ariana Grande a decis să facă un pas înapoi după încheierea turneului „Eternal Sunshine”, care se va încheia pe 1 septembrie, la Londra. Potrivit reprezentanților artistei, aceasta își dorește o perioadă de odihnă după lunile petrecute pe scenă și după atenția constantă pe care a primit-o în spațiul public.

Un reprezentant al cântăreței a declarat, în exclusivitate pentru People, că artista își dorește să încheie seria concertelor într-o notă pozitivă, înainte de a se retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor.

„Ariana va face un pas înapoi în ceea ce privește aparițiile publice după ce va încheia turneul «Eternal Sunshine». Așteaptă cu nerăbdare să termine turneul într-o notă pozitivă, sănătoasă și fericită, iar apoi să ia o pauză bine meritată de la proiectele și aparițiile publice, care au dus la un val nesfârșit de comentarii și atenție asupra ei. Acest turneu a fost o experiență frumoasă pentru ea. Își iubește fanii și s-a bucurat din plin de fiecare moment petrecut pe scenă”, a transmis reprezentantul artistei.

Turneul a fost unul solicitant

O sursă apropiată artistei a explicat că seria concertelor presupune un efort fizic considerabil. „Susține un spectacol foarte solicitant din punct de vedere fizic și este nevoie de multă pregătire și rezistență. Reușește să cânte la un nivel foarte ridicat, seară de seară, într-un mod sănătos și profesionist”.

În același timp, s-a confirmat că Ariana Grande nu va mai face parte din distribuția noii montări londoneze a musicalului „Sunday in the Park with George”, care urma să fie pus în scenă anul viitor la Barbican Centre, unde ar fi trebuit să joace alături de colegul său din „Wicked”, Jonathan Bailey.

Potrivit aceleiași surse, artista „abia așteaptă să susțină extraordinara echipă care va da viață acestui proiect”, chiar dacă nu va mai urca pe scenă în această producție.

Criticile legate de aspectul fizic au continuat în ultimii ani

În ultimii ani, Ariana Grande s-a confruntat frecvent cu comentarii despre aspectul său fizic și despre starea de sănătate. Discuțiile s-au intensificat recent, după lansarea videoclipului piesei „Petal”, inclusă pe albumul cu același nume, lansat pe 31 iulie.

Artista a răspuns în repetate rânduri criticilor, inclusiv prin muzica sa. În piesa „Yes, And?”, lansată pe albumul „Eternal Sunshine” din 2024, Ariana Grande transmite un mesaj clar celor care îi comentează aspectul fizic:

„Fața mea este exact așa cum este, nu am nevoie de nicio mască. Nu comentați despre corpul meu. Nu răspundeți. Viața voastră este treaba voastră, iar viața mea este treaba mea”.

Noul album, descris drept un manifest

Potrivit sursei apropiate artistei, noul material discografic are o semnificație profundă.

„Acest album este un cântec de luptă, un manifest despre relația de iubire și ură cu publicul și despre toxicitatea care poate apărea în spațiul public”.

Aceeași sursă a precizat că albumul nu este inspirat de o relație sentimentală sau de o despărțire.

„Acest album nu este despre un partener romantic și nici despre o despărțire”.

Revine pe marele ecran

Turneul „Eternal Sunshine” a început în luna iunie, în Oakland, California, și a inclus concerte în orașe precum Los Angeles, Atlanta, New York și Chicago, înainte de spectacolele finale programate la Londra.

Seria de concerte marchează revenirea Arianei Grande pe scenă după câțiva ani dedicați proiectelor cinematografice și muzicale, inclusiv rolului Glinda din adaptările cinematografice ale musicalului „Wicked”.

Următorul proiect al artistei este filmul de comedie „Focker-in-Law”, noul capitol al francizei „Meet the Parents”, în care joacă alături de Ben Stiller și Robert De Niro. Premiera este programată pentru 25 noiembrie.


Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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