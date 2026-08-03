Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 3 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Astfel, cea mai ieftină benzină standard costă azi între 9,41 și 9,47 de lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57-10,83 de lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, luni, 3 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,41 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,41 de lei/l, cost menținut de duminică. Lukoil menține costul carburantului de sâmbătă și îl comercializează azi tot cu 9,44 de lei/l.

Și Rompetrol se aliniază trendului și nu modifică prețul benzinei, pe care o vinde luni, 3 august 2026, cu 9,47 de lei/l, ca duminică.

De asemenea, stațiile OMV păstrează costului carburantului de ieri și îl comercializează azi tot cu 9,47 de lei/l. Lanțul de benzinării MOL afișează astăzi un cost de 9,47 de lei/l, același din ziua precedentă.

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,38 de lei/l, la Timișoara, la fel ca ieri. La București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul se comercializează cu 9,41 de lei/l, același cost din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, luni, 3 august 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este astăzi 10,57 de lei/l, la fel ca duminică, și se găsește la Petrom.

Și Socar menține costul carburantului la 10,57 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă. Stațiile MOL comercializează astăzi motorina cu 10,62 de lei/l, prețul de ieri.

Rompetrol, de asemenea, păstrează trendul și afișează pentru carburant, luni, 3 august 2026, un cost de 10,63 de lei/l, la fel ca duminică.

De asemenea, OMV vinde motorina azi cu 10,63 de lei/l, ca în ziua precedentă. Și stațiile Lukoil mențin trendul și vând motorina cu 10,83 de lei/l, același preț de duminică.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,49 de lei/l, la fel ca ieri. În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,53 de lei/l, același preț din ziua precedentă. La București, Iași și Constanța, motorina este 10,57 de lei/l, costul de duminică.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 3 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 de lei/l, același preț de sâmbătă, și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară rămâne de 9,14 lei/litru, constant din 11 iulie, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.