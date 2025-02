VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Acesta și-a amintit prima întâlnire cu artistul, petrecută în urmă cu zece ani, când Popa și-a făcut timp să se fotografieze cu mii de fani și să se asigure că fiecare dintre ei era mulțumit de poză. Maticiuc a subliniat implicarea constantă a lui Dorian Popa în cauze caritabile, în special în sprijinul copiilor orfani și bolnavi.

De asemenea, el a menționat sprijinul acordat de Dorian Popa în campania #spitalepublicedinbaniprivati, unde artistul a ajutat la strângerea de fonduri prin live-uri caritabile și promovări pe rețelele de socializare.

Cum l-a caracterizat Codin Maticiuc pe Dorian Popa

„M-a sunat Dorian Popa și m-a rugat să îi scriu o caracterizare pentru că îi trebuie la un proces. De unde să încep mă întreb. De unde începi să scrii despre un om care este doar suflet. Îl bănuiesc că d’aia este și așa de mare, că n-ar fi încăput tot sufletul ăla într-un corp mai mic, ca al meu de exemplu.

Să încep de la început? Când l-am cunoscut, acum vreo zece ani într-un drum pe care l-am făcut împreună până la Reșița? Când s-a fotografiat cu 2467 de persoane și le întreba pe fiecare dacă sunt ok cu poza sau să mai facă una și eu înnebuneam efectiv? Nu.

Mai bine încep cu sutele de drumuri pe care le-a făcut la mine la orfelinat și zecii de saci pe care i-a cărat pentru copiii mei sau orele pe care le-a petrecut cu ei încercănd să îi motiveze în fel și chip. E singura vedetă/influencer care face treaba asta constant și fără să mă anunțe. Nu, nici asta.

Să încep mai bine prin toate dățile în care m-a ajutat să strâng bani pentru #spitalepublicedinbaniprivati de la live-urile caritabile, la postări și tot. Nu, nici asta nu vorbește îndeajuns despre sufletul lui și cum îl simt eu.

„Eu am renovat secția de hematologie pediatrică dar cine credeți că mai merge acolo în fiecare an de Crăciun? El”

Gata, știu. Când am decis să construiesc un spital de psihiatrie pediatrică am fost să vizitez copii bolnavi. Am cunoscut acolo o fetiță care refuza să mănânce și se stingea pe picioare. Primul meu gând a fost Dorian. Dacă l-aș putea aduce pe Dorian. Dorian sigur ar convinge-o. Eu eram nebun să cred că prietenul meu ar reuși pe loc ce nu au reușit zeci de medici specialiști. Dar asta cred eu despre el.

Normal ca Dorian a venit și a stat cu toți copiii și în special cu fetița aceea, la fel cum a făcut-o și la copiii bolnavi de cancer când l-am rugat. Eu am renovat secția de hematologie pediatrică dar cine credeți că mai merge acolo în fiecare an de Crăciun? El.

O caracterizare a lui Dorian Popa? Greu. Un exemplu de muncă și determinare, desigur. Dar suflet? Ca la nimeni altul. Și încă ceva, apropiații îi spun Doru. I se potrivește parcă mai bine.

Ne vedem în cinematografe, Dorule. Am auzit că faci super rol în Mentorii”, a scris Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.

