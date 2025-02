După ani întregi de procese, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat, având custodie comună pentru cei doi copii pe care îi au împreună, Nicolas și Gabriel. La proces s-a stabilit și că domiciliul micuților va fi a mama lor, la Constanța, iar tatăl va avea program de vizitare.

Invitată într-o emisiune online, Claudia Pătrășcanu a recunoscut că dacă pe viitor copiii vor alege să meargă la tatăl lor, ea îi va sprijini cu o condiție. „Dacă vor vrea să locuiască cu tatăl lor, îi susțin, vor avea din partea mea aceeași iubire. Vreau doar să nu se piardă pe orice drum ar alege.

Pot să călătorească pe acest glob oriunde, doar să nu se piardă. Niciodată nu mi-a fost teamă că vor rămâne la Gabi. Copiii nu sunt proprietatea noastră. Suntem datori doar să-i iubim și să avem grijă de ei, nu am pus stăpânire pe ei. Sentimentul de iubire dintre copil și mamă nu se rupe, o legătură pe care bărbații nu prea o înțeleg”, a spus cântăreața, care a dezvăluit și ce relație are Gabi Bădălău cu copiii lui.

„Gabi mereu îmi strigă că băieții vor merge la el”

„Cât merg la tatăl lor, nu au telefon. Când mai prind, mă sună, dar nu vreau să îi stresez. Nu am nicio temere, de ce să am? Gabi mereu îmi strigă că băieții vor merge la el, pentru că el are bani. Așa, și? Educația aceea cea mai importantă a fost luată deja! Nu banii sunt totul în viața aceasta! Mi-aș dori că ei să își facă singuri banii în viața aceasta”, a susținut Claudia Pătrășcanu.

Având în vedere scandalurile publice pe care Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău le-au avut, copiii au și aflat, au citit știrile despre părinții lor. „Le-am explicat toată situația, probabil că de acum înainte vor vrea să știe mai multe. Întotdeauna am fost sinceră cu ei, îi cresc cu credință. Au citit presa, da.

Ce să le mai spun? Depinde de situație, depinde ce văd ei acolo. Ei își doresc foarte mult să facă 18 ani, este un motiv pe care nu vreau să-l dezvălui, este ceva între noi trei”, a adăugat vedeta.

Ce proces i-a deschis Claudia Pătrășcanu lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt constant în atenția publică, de această dată din cauza unei noi dispute legale. Artista a decis să conteste suma stabilită anterior ca pensie alimentară pentru cei doi copii ai lor, considerând că aceasta este mult prea mică. În consecință, a depus un recurs pentru a obține o majorare a acestei sume.

Judecătorii au stabilit deja un nou termen în proces, iar toate privirile sunt îndreptate spre decizia instanței, care urmează să stabilească dacă Gabi Bădălău va fi obligat să contribuie cu o sumă mai mare pentru creșterea celor mici.

De cealaltă parte, afaceristul afirmă că a fost mereu alături de copiii săi și a suportat numeroase cheltuieli pentru educația și bunăstarea lor. Cu toate acestea, Gabi Bădălău susține că nu își mai dorește scandal și speră să ajungă la un consens cu fosta sa soție pentru binele băieților.

„Am un proces cu Claudia. (…) A cerut pensia alimentară mare, a făcut recurs, ne-a dat un nou termen vineri ca să depunem. Eu în toată perioada aceasta de cinci ani am tot plătit și am tot făcut transferuri, școlile copiilor, activități, banii ei, o sa se calculeze și lucrurile acestea. Eu nu vreau nimic, eu vreau să avem copiii sănătoși, să ne înțelegem bine și să crească copiii în armonie”, a declarat Gabi Bădălău, la „Un Show Păcătos”.

