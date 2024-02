Claudia Pătrășcanu, în vârstă de 43 de ani, s-a mutat recent într-o vilă impresionantă din Constanța și conduce o mașină de lux. Cu toate acestea, cântăreața a mărturisit că nimic din ce îi aparține nu este trecut pe numele său, ci toată averea sa este pe numele mamei sale.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău îi este recunoscătoare părinților ei pentru tot ce i-au oferit, dar și pentru că mama ei i-a fost alături necondiționat după ce a fost dată afară din casă de tatăl copiilor ei.

„Eu, la 43 de ani, nu am nimic pe numele meu. Eu nu am nimic. Totul este pe numele mamei mele, pentru că totul îi aparține ei și tatălui meu, bineînțeles, care nu mai este printre noi. Ei au muncit foarte mult și nu au vrut să îmi lase nimic pe numele meu. Și copiii, nepoții… mama le-a explicat, le-am arătat și actele și tot să știe că ceea ce muncit, cât cânt și ce aduc umplem frigiderul, plătim activitățile, atât cât ne permitem. Le-am spus, casa nu este a mea, mașina nu este a mea, pur și simplu totul este al bunicilor”, a declarat Claudia Pătrășcanu, într-un interviu acordat pentru „Star Matinal”.

Cu banii câștigați din muzică, artista încearcă să le ofere celor doi băieți ai săi o viață frumoasă și să îi ducă la diverse activități care le aduc bucurie, dar care sunt destul de costisitoare.

Claudia Pătrășcanu își dorește să își învețe cei doi copii să fie responsabili financiar și să învețe cum să gestioneze banii pe care îi vor câștiga în viitor. „Așa și vreau să îi cresc. Vreau să fie pe picioarele lor. Orice ar face în viața asta, și dacă nu este fotbalist și este instalator, are un job bine stăpânit, în mâinile lui, să fie util”, a mai spus artista.

„Atunci când am fost înșelată, am preferat să îmi spună adevărul”

Vedeta a mărturisit că relația cu Gabi Bădălău a ajuns la final, pentru că acesta a mințit-o și nu a putut trece peste greșelile făcute de acesta.

„Pentru mine, minciuna nu există, este lucrul pe care îl detest cel mai mult în viața asta. Prefer un adevăr dur, de aceea și atunci când am fost înșelată, am preferat să îmi spună adevărul, minciună, minciună, decât să fiu așa mințită pe față, de aceea și pe copii i-am învățat să nu mintă. Este una dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a scris. Să nu minți”, a spus Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

În cadrul interviului, cântăreața a mărturisit că le-a explicat băieților săi despre divorț. Gabriel și Nicolas au înțeles de ce părinții lor s-au despărțit.

„În ceea ce privește relația cu tatăl, am înțeles ce înseamnă divorțul și de ce am divorțat, motivul, de asta spun că copiii sunt mai deștepți și înțeleg lucrurile mai bine decât adulții, foarte bine au înțeles. Și pentru că sunt și copii buni. Eu nu i-am încărcat niciodată, nu am vrut să îi încarc cu nimic. Nu am vrut să îi încarc, trebuie să le răspunzi doar atunci când întreabă.”

