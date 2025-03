În luna noiembrie a anului trecut, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut un scandal în casa omului de afaceri. A intervenit poliția la momentul respectiv: „La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 18.00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că prietenul său care locuiește într-un apartament din șoseaua Pipera-Tunari a fost amenințat cu un spray de către concubina sa.

La fața locului, polițiștii au relaționat atât cu apelantul, cât și cu cei doi concubini, iar din primele verificări a rezultat faptul că, între aceștia din urmă, ar fi avut loc mai multe discuții contradictorii, iar în urma escaladării acestora, femeia, în vârstă de 42 de ani, l-ar fi amenințat pe concubinul său, în vârstă de 37 de ani, cu un ciob de sticlă.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând risc iminent, însă bărbatul respectiv a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu”. În urma scandalului, Bianca Drăgușanu a declarat că a fost „o ceartă ca alte certuri”. Ulterior, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit, el a apărut cu alte domnișoare în club, iar ea a încercat să păstreze discreția privind viața ei personală.

Totul până de când, când paparazzi publicației Cancan au observat că atât Gabi Bădălău, cât și Bianca Drăgușanu se antrenează la aceeași sală, însă fără să se intersecteze. Mai târziu, luni, 3 martie, a fost pozată la restaurantul lui Pescobar din nordul Bucureștiului. Apoi și-a făcut apariția și Gabi Bădălău, cei doi petrecând peste două ore împreună.

Și marți, 4 martie, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au văzut de data aceasta la un centru comercial, ea a apărut în jurul orei 20.30, iar el la ora 21.00, unde au văzut împreună un film. Vezi AICI imaginile cu cei doi. Publicația Cancan scrie că cei doi s-au împăcat la patru luni de la despărțire. Rămâne de văzut dacă e așa, până la acest moment niciunul nu a făcut declarații pe acest subiect.

Bianca Drăgușanu se concentrează la creșterea fiicei sale și a lui Victor Slav, dar și la atelierul ei de haine, în timp ce Gabi Bădălău e atent la afacerile sale și ale familiei lui.

Cum l-a prins Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău că o înșela

Invitată în urmă cu câteva luni în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre momentele dificile prin care a trecut alături de Gabi Bădălău. Vedeta a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de partenerul său, dar a subliniat că între ei există încă o legătură puternică.

„Nu o dată, de mai multe ori!”, a spus Bianca, referindu-se la infidelitățile lui Gabi Bădălău. Aceasta a relatat unul dintre momentele delicate prin care a trecut, când l-a prins pe iubitul ei înșelând-o. Deși a fost o situație dureroasă, Bianca a vorbit cu umor și ironie despre această experiență.

„Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse…”, a glumit Bianca. „Am trecut, la un moment dat, când eram eu adolescentă, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a spus ea râzând. Bianca Drăgușanu a continuat să povestească și a declarat că Gabi Bădălău a fost cel care i-a recunoscut la un moment dat o parte din greșelile făcute.

„Hai să-ți explic, există mai multe situații… Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb.

Adică… «Mai știi tu atunci când eram noi în parcare la Mariott și tu ai venit și ai zis arată-mi telefonul și eu am luat-o la fugă? Păi, știi de ce-am luat-o la fugă?». Fix în momentul ăla îi scria aia cu care plecase, cu care fusese. Asta cum o numești? (…) El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii. Eram noi într-un moment liniștit al nostru și mergeam spre munte în mașină și, na, două ore jumate trei, cât a durat drumul, povesteam chestii și-mi zice – «Aaaa, mai știi tu atunci când am luat-o eu la fugă prin parcare și… Eu deja mă înverzisem la față, eram transformată. Zic: «Serios?» «Și mai știi tu când mi-ai cerut telefonul și mi-ai zis arată-mi cine-ți scrie, iubire? Păi, fix aia se-ntâmpla»”, a povestit Bianca.

