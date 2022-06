Claudia Pătrășcanu a părăsit locuința în care stătea cu Gabi Bădălău, copiii și socrii acum mai bine de trei ani. Nu a plecat singură, ci i-a luat pe băiețeii ei cu ea. Cu soțul nu are deloc o relație bună, spune că a înșelat-o în timpul mariajului, că a înjosit-o și că nu mai are niciun sentiment pentru el. Vrea însă să divorțeze de el, dar să păstreze o relație bună, de dragul copiilor.

„Despre Bădălău, ca om și persoană, ca tată al copiilor mei, de multe ori simt că aș vrea să-l ajut, simt milă, acum pot să spun că sunt supărată. Acum nu mai există sentimente de la femeie la bărbat. Marea mea dragoste a fost tatăl copiilor mei. Eu am început să-l iubesc pe soțul meu în punctul în care am rămas însărcinată și atunci am simțit că în pântecul meu este o parte din noi.

Eu nu mai cred în dragoste la prima vedere. Eu regret acest divorț în instanță. Viața lui este practic agresivă și ceea ce face, face cu mâna lui, sunt lucruri care nu-mi plac pentru educația copiilor noștri. Nu am ce să-mi reproșez, am fost loială, nu l-am mințit niciodată”, a declarat vedeta pentru Click.

„Am primit mesaje, amenințări: «Dacă bagi divorț de mine, îți fac toate manevrele, te declar nebună, îți iau copiii». Au fost momente de disperare. Cred că căsnicia noastră din partea lui a fost un moment din viață în care și-a găsit liniștea. Eu nu cred că el m-a iubit vreodată. Asta nu m-a afectat nici în timpul căsniciei.

Un bărbat, când își face o amantă pe care o prezintă peste tot, pe care o scoate în toată lumea, înseamnă că acolo s-au investit sentimente. Mesajul acela l-am scris după ce am ieșit la o masă cu familia lui, nu m-am simțit respectată, nu m-am simțit soția lui, mama copiilor lui, m-am simțit umilită, foarte umilită”, a mai mărturisit aceasta.

Claudia Pătrășcanu spune că și cu mama lui Gabi Bădălău, Rodica, a avut un moment tensionat. Ea declară că femeia a fost cea care a dat-o afară din casă acum trei ani. „Dacă mama lui nu ar fi dat cu pumnul în masă să ies afară cu copiii, el nu ar fi făcut asta.

Dacă nu era mama mea lângă mine, să-mi deschidă brațele, să-mi ofere un loc, nu știu ce aș fi făcut. Mi-a spus să-mi iau absolut tot și să las tot ce este al lui, casa, mașina, simți că-ți fuge pământul de sub picioare. Am avut același sentiment pe care l-am avut când a murit tatăl meu. S-a simțit o ruptură”, a mai adăugat Pătrășcanu.

În toamna anului trecut, tot Claudia Pătrășcanu susținea că are o relație bună cu încă soacra ei. „Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e OK, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoasă pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așază lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată.

Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia, cumva, să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus!”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.

