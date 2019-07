De Florian Gheorghe,

Claudiu cântă cu Alexandru Andrieș, Nightlosers, Alexandra Ușurelu, Alina Manole și Sorin Zlat Trio, cel mai cunoscut jazzman român la nivel mondial. De asemenea, face parte din echipele musicalurilor “Mamma Mia” și “Bucuresti Je tʼaime”.

Iar asta nu e tot. Când are ocazia, se bucură de experiențe muzicale alături de marii artiști străini. “Acum mă aflu în turneu cu Louis King, regele bluesului australian”, ne-a spus Claudiu, 39 ani, fost percuționist în trupa pe butoaie înființată de Zoli Toth, Sistem.

Totodată, muzicianul este “omul de sacrificiu” din zona pop-rock: de fiecare dată când un toboșar nu poate ajunge la spectacol, el îi ia locul, dovedind o adaptabilitate uimitoare. Anul trecut, a fost salvarea turneului în România al formației Gypsy Kings! Concertele trupei au fost la un pas de anulare, din cauză că s-a îmbolnăvit toboșarul, dar Claudiu a intervenit și i-a luat locul pe scenă.

De-a lungul timpului, și-a împrumutat talentul, în vremuri de restriște, unor artiști sau trupe ca Silvia Dumitrescu Band, Freestay, Hara, Jukebox Band, Horia Brenciu Orchestra, Mihai Mărgineanu, Dalma Kovacs, Sorin Romanescu, Puiu Pascu, Harry Tavitian, Virgil Popescu, Garbis Dedeian și Johnny Răducanu.

“Recent, am tras tobele pentru noul album al Alexandrei Ușurelu, cu care cânt de doi ani, și am înregistrat ultimul album al lui Alexandru Andrieș, «Petrică are o oaie», ne-a mai mărturisit Claudiu, percuționistul, violonistul și chitaristul care nu are timp să se plictisească.

Nașu n-are zile libere, dar nu se plânge, și nici vacanțe, cu excepția deplasărilor în Statele Unite, în timpul cărora participă la cel mai mare târg de instrumente muzicale din lume.