Cleopatra Stratan, ținută în continuare sub supraveghere de tatăl ei. Cântăreața va deveni majoră în octombrie

Pavel Stratan a repetat în nenumărate rânduri că o va ”slăbi” din ochi pe fiica lui abia după aceasta va împlini 18 ani, însă până la majorat o să-i fie mereu prin preajmă.

”Încă este devreme să o las singură, încă nu are 18 ani, dar o să-i mai fiu prin preajmă. Nu o să iasă singură niciodată. O să iasă doar alături de prieteni în care eu o să am încredere. Nu contează dacă are 17-18 ani, 19 ani, dacă copilul e rău, poate și la 19 ani să facă prostii. Dar Cleopatra cred că niciodată nu o să facă, e o fetiță modestă și cuminte”, ne spunea Pavel Stratan anul trecut, în timp ce îl testa pe Edward Sanda.

Timp de doi ani, Pavel l-a urmărit îndeaproape pe tânărul artist, pentru a se convinge că este înainte de toate un prieten de nădejde. De altfel, tatăl artistei a insistat ca ei doi să colaboreze pe plan muzical, cu mult înainte ca tinerii să-și dea seama că sunt atrași unul de celălalt.

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea. M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra într-o emisiune.

Speculațiile i-au apropiat

Se pare că nu videoclipul piesei, evenimentele la care participau împreună și nici Pavel Stratan, care și-a dorit ca cei doi să colaboreze profesional, nu i-au apropiat pe Cleopoatra și Edward. Speculațiile din presă i-au apropiat mai mult.

Cleopatra a povestit pe site-urile de socializare că datorită faptului că lumea îi vedea ca pe un cuplu, cei doi au început să se complacă cu zvonurile și să petreacă și mai mult timp împreună. Așa și-au dat seama că sunt suflete pereche, așa cum le place să spună despre relația lor. Chiar dacă și ea simțea ”fluturi în stomac”, l-a lăsat pe Sanda să facă el primul pas și să recunoască primul sentimentele.

